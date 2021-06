Les accusations contre le Dr Jean Robert Ngola sont retirées

Celui qui était médecin de famille dans le Restigouche avant d'accepter un poste au Québec, était cité à comparaître en cour pour une avoir omis de s’isoler pendant 14 jours en rentrant au Nouveau-Brunswick en mai 2020.

L'accusation a été portée contre lui en vertu de la loi sur les mesures d’urgence. Il s’agit d’une affaire non criminelle qui est traitée comme une infraction. La cause était entendue au palais de justice de Campbellton.

Enfin, la justice est rendue , a confié le Dr Ngola en entrevue à Radio-Canada.

Vive le Canada. Nous vivons dans un grand pays. L'un des pays les plus beaux de la Terre et nous avons ces privilèges et cette chance où la loi ne peut pas être discriminatoire , a ajouté le médecin.

Les avocats du Dr Ngola, Joël Étienne et Christian Michaud se réjouissent de la décision de la Couronne et affirment que leur client a toujours été innocent .

Cependant, ils disent, par communiqué de presse, déplorer les déclarations du premier ministre Blaine Higgs et réclament des excuses publiques de sa part.

Le premier ministre savait ou aurait dû savoir que ce qu'il faisait en jetant le blâme sur le Dr Ngola : il a trompé les gens du Nouveau-Brunswick dès le début et il a été malhonnête avec le public en insinuant que le Dr Ngola ne s’était pas isoler après être entré dans la province , a déclaré Me Michaud.

Lors d'un point de presse le du 27 mai 2020, le premier ministre du Nouveau-Brunswick avait qualifié d’irresponsable un travailleur de la santé qui n'avait pas été honnête sur les raisons de son déplacement et s’était publiquement demandé si des accusations étaient de mise dans cette affaire.

Aucune accusation criminelle n'a été déposée contre le Dr Ngola et M. Higgs a jusqu'ici toujours refusé d'offrir des excuses publiquement.

