L’Estrie pourrait basculer en zone jaune, voire verte

Avec un bilan à la baisse des cas positif à la COVID-19, jeudi, le directeur de la santé publique en Estrie, D r Alain Poirier, estime que la classification de la région pourrait être revue si la tendance se maintient. « Avec six cas, nous sommes rendus plus bas que jaune, nous sommes même rendus au vert », croit-il.

Selon lui, la région pourrait d'ailleurs basculer en zone jaune avant la date envisagée.

Il a répété la même analyse autant au micro de Vivement le retour, jeudi, qu’à l’émission Par ici l’info, vendredi matin.

Il n’y a plus de grosses explosions de cas. On ne voit plus ça avec la progression de la vaccination malgré le fait qu’il arrive des variants. Est-ce que l’on est prêt à diminuer? , soulève le Dr Poirier.

Il constate que la transmission de la COVID-19 diminue dans plusieurs régions du Québec.

Il y a des gens qui réfléchissent à comment protéger la population tout en ne nuisant pas trop à l’économie , soulève le Dr Poirier.

Rendez-vous de vaccination

Le Dr Alain Poirier signale qu’il sera possible de rapprocher son rendez-vous de vaccination pour la deuxième dose. Il recommande de le faire.

Il arrive plus de doses que prévu. Là où ça commence à être bon, c’est huit semaines. Chaque jour, il y aura une nouvelle tranche d’âge où il sera possible d’aller devancer son rendez-vous sur Clic Santé , signale le directeur de la santé publique en Estrie.

Vacciné d’une première dose d’Astra Zeneca, Le Dr Poirier ne changerait pas de sorte vaccin pour sa deuxième dose même si c’est possible de le faire.

Les risques de thromboses sont dix fois moins fréquents. Et les effets secondaires sont beaucoup moins importants que l'on change vers un vaccin à ARN messager , explique le Dr Alain Poirier.

Les bals des finissants

Le directeur de la santé publique en Estrie a envoyé son argumentaire au directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, concernant les bals des finissants.

Il signale qu’environ 60 % des jeunes qui sont vaccinés ou qui ont pris leurs rendez-vous.