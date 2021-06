Calgary et sa police allouent 16 M$ à des services en santé mentale

La Ville alloue 5,8 millions de dollars à des organismes à but non lucratif qui travaillent sur les questions d’intervention en cas de crise et 360 000 $ à la recherche pour transformer le système de réponse aux crises .

Enfin, 1,8 million de dollars aideront à mettre en œuvre les travaux issus de ces recherches.

Parmi les organismes à recevoir des fonds, on retrouve Alpha House Society, le Centre de santé communautaire Alexandra, CUPS et le Centre de détresse.

La police de Calgary, pour sa part, répartira environ 8 millions de dollars entre 26 organismes qui travailleront à établir des partenariats d'intervention visant à changer la façon dont la police répond aux appels de crise.

Services de santé Alberta, Alpha House Society et United Way font partie des organismes qui recevront ce financement.

La police a déjà distribué 5,2 millions de dollars du total prévu pour cette année.

« Le bon soutien, au bon moment »

Ces investissements aideront les Calgariens à avoir accès aux bons services de soutien, au bon moment , affirme Naheed Nenshi, le maire de la ville, dans un communiqué.

Investir dans des programmes qui rassemblent les premiers répondants et ceux qui travaillent en santé mentale, comme les médecins et les travailleurs sociaux, apportera plus d’apaisement et de soutien à ceux qui sont dans un état de crise. Cela fera aussi baisser les demandes envers la police étant donné que des services plus appropriés seront disponibles.

Ces fonds arrivent après que le conseil municipal se soit engagé à lutter contre le racisme, à la suite de nombreux appels, à travers le monde, pour changer la façon dont la police gère les situations de crise.

Cela fait longtemps que nous disons que les policiers sont souvent les personnes qui interviennent par défaut dans des situations ou les experts de la santé mentale sont mieux équipés , explique Mark Neufeld, le chef de la police de Calgary, dans un communiqué.

Selon lui, ces changements apporteront un meilleur soutien aux citoyens et agents de police et réaffirment notre engagement à transformer la culture interne des services de police, afin d’honorer notre engagement à l’antiracisme, l’équité et l’inclusion .

Avec les informations de CBC News