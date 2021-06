Vladimir Poutine promulgue la loi excluant des opposants des élections

La loi, adoptée par les députés en mai et par les sénateurs du Conseil de la Fédération mercredi, a été publiée sur le portail officiel des législations russes une fois signée par le président russe.

Ce texte interdit aux personnes impliquées dans une organisation extrémiste d'être élues.

À trois mois des législatives, la loi est largement considérée par les détracteurs du Kremlin comme visant les partisans de l'opposant Alexeï Navalny, le parquet ayant demandé à la justice de classer ses organisations comme extrémistes , en particulier son Fonds de lutte contre la corruption (FBK), qui révélait le train de vie de l'élite russe.

L'issue de cette procédure laisse peu de doutes : le réseau de bureaux régionaux de l'opposant a déjà été classé extrémiste par les services de surveillance financiers et a annoncé son autodissolution pour se prémunir d'éventuelles poursuites judiciaires contre ses membres.

Selon l'opposition, le pouvoir cherche à faire le ménage avant les élections alors que le parti du Kremlin, Russie Unie, est impopulaire selon des sondages, dans un contexte de stagnation économique et de multiples scandales de corruption.

Plusieurs critiques du pouvoir russe ont été visés par des perquisitions ces derniers jours et l'un d'eux, Andreï Pivovarov, qui dirigeait l'organisation Open Russia liée à l'oligarque en exil Mikhaïl Khodorkovski, a été placé en détention provisoire pour deux mois.

Alexeï Navalny a été emprisonné à son retour en Russie en janvier après des mois de convalescence dus à un empoisonnement dont il accuse le Kremlin. Il a ensuite été condamné à deux ans et demi de prison dans une affaire remontant à 2014 qu'il dénonce comme politique.

Il a observé en avril une grève de la faim de 24 jours pour dénoncer ses conditions de détention dans une colonie pénitentiaire au nord-est de Moscou.

Fêter ses 45 ans en prison

L'opposant, qui fête vendredi ses 45 ans, a dit dans un message publié sur Instagram remercier sincèrement toutes les personnes qui [l']entourent et [le] soutiennent , assurant garder le moral.

J'espère pouvoir dire aujourd'hui que ma réussite de l'année, c'est que je me tiens éloigné de l'état d'esprit d'une "bête en cage" , a-t-il ajouté en évoquant sa détention et les nombreuses choses étranges qui me sont arrivées dans l'année .

Un proche allié d'Alexeï Navalny résidant en Lituanie, Leonid Volkov, a estimé que Vladimir Poutine avait intentionnellement signé la loi le jour de l'anniversaire de l'opposant.