Il y aura une course à la mairie de Drummondville

Élu sans opposition lors d'une partielle l'an dernier, Alain Carrier devra se mesurer cette fois à au moins un adversaire pour conserver son siège.

Mère de famille et conseillère municipale depuis 2015, Stéphanie Lacoste connaît déjà très bien l'appareil municipal.

J’avais envie d’un leadership bienveillant Une citation de :Stéphanie Lacoste, candidate à la mairie de Drummondville

Elle promet aux électeurs de ne jamais imposer de vision unique en misant sur la diversité d'opinions pour faire avancer la Ville.

On vient de passer à travers une pandémie qui n'est pas encore terminée. On souhaite que ça continue à bien aller comme ça. Pour la relance de la Ville, je veux que ça se fasse de façon bienveillante, dynamique et concertée , indique Mme Lacoste.

La Drummondvilloise promet par ailleurs de mener une campagne d'idées, exempte d'attaques personnelles.

Je crois en l'intelligence collective. Je pense que quand on prend une idée et on la soumet à plein de gens aux expertises diverses c'est sûr qu'à la fin l'idée est bonifiée et plus durable , signale Mme Lacoste.

Un débat d'idée

Moi, je n’ai rien contre cela. Sincèrement je veux de l'opposition puis je veux prouver aux gens avec une campagne avec des choses à dire, des choses nettes et précises alors, c'est ce que je veux pour cette campagne électorale-là , avance Alain Carrier.

Stéphanie Lacoste dévoilera certaines de ses priorités de campagne dans la semaine du 14 juin.

Le conseiller municipal Yves Grondin promet d'afficher ses couleurs d'ici quelques jours sur sa possible candidature à la mairie de Drummondville.

D’après les informations de Jean-François Dumas