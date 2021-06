Une meilleure collaboration réclamée entre le scolaire et le communautaire

La Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard réclame plus de collaboration entre les centres scolaires communautaires francophones et la Commission scolaire de langue française.

Les six centres communautaires francophones de l'Île-du-Prince-Édouard sont tous accolés à des écoles et malgré cette proximité des failles existent.

[On veut] essayer de régler les petits pépins qu’il y a pour rendre les centres encore plus pertinents dans la vie des Acadiens et francophones à l'Île-du-Prince-Édouard , affirme le président de la Société acadienne et francophone, Edgar Arsenault.

Le président de la Société acadienne et francophone, Edgar Arsenault. Photo : Radio-Canada

La Société acadienne et francophone l'a souligné à son voisin, la Commission scolaire de langue française, dans un communiqué de presse. Dans ce document, elle exprime trois demandes :

privilégier des relations transparentes et efficientes pour engager une stratégie commune et réactive;

assurer un cadre de collaboration et de coopération clair et compris par tous;

optimiser le caractère innovant des centres scolaires communautaires.

Il faut maximiser le développement que l'on peut faire pour agrandir et épanouir davantage nos francophones à l'île , estime Edgar Arsenault.

La Commission scolaire est réceptive

La Commission scolaire de langue française comprend bien ces demandes, selon son président, Gilles Benoît. On croit énormément à nos centres scolaires communautaires. Puis, il s'agit de mettre les bonnes structures en place, négocier les ententes pour s'assurer qu'on va être en mesure de mieux collaborer pour l'avenir , souligne Gilles Benoît.

Le Commission scolaire de langue française comprend bien ces demandes, selon son président, Gilles Benoît. Photo : Radio-Canada

Les relations sont cordiales entre les deux entités. Chacune comprend les défis de l'autre, dont le roulement du personnel qui contribue au développement des problèmes.

Il y a beaucoup de changements de personnel. Alors, on voudrait prévoir des mécanismes en place parce s'il y a de nouvelles directions scolaires et de nouvelles directions communautaires, [il faut] qu'il y ait des forums d'échanges prévus au début de l'année pour que l'on travaille sur la même longueur d'onde. , explique Edgar Arsenault.

Dans un mois, on aura un plan en place et on s'attend à être en mesure de mettre cela en place dès septembre , assure Gilles Benoît.

La Commission scolaire s'y est engagée. La réponse est attendue d'ici la fin du mois, afin que la prochaine rentrée scolaire soit sereine.

D’après un reportage de Julien Lecacheur