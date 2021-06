Une adolescente portée disparue à Moncton

L'adolescente a été aperçue pour la dernière fois ce jour-là, durant l’après-midi, avenue Pionnier, à Moncton, indique la Gendarmerie royale du Canada.

Le corps policier dit avoir suivi certaines pistes, mais sans résultats.

Tayton Fabi mesure 175 cm (5 pi 9 po) et pèse environ 50 kilos (110 livres). Elle a les cheveux bruns de longueur moyenne et les yeux bleus. Le jour de sa disparition, elle portait des collants bleus et un petit haut blanc, précise la GRCGendarmerie royale du Canada .