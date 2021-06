Trois-Rivières retrouve sa danse

Pour la première fois en 14 mois, les Trifluviens ont pu vibrer aux rythmes de danseurs en chair et en os, sur une scène. À défaut de pouvoir accueillir des troupes internationales, les spectateurs ont pu s’émerveiller du talent de danseurs québécois qui rayonnent à l’extérieur de nos frontières. C’est l’Amphithéâtre Cogeco qui est l’hôte du festival cette année. En raison des assouplissements sanitaires, il peut accueillir 400 spectateurs en toute sécurité. Bien que le lieu est vaste, que la scène est immense et que le public est disparate, les danseurs ont réussi l’exploit de faire lever le public pour le faire bouger aux mêmes rythmes et de l’émouvoir plus d’une fois. Voici le récit en images, de cette soirée captivante.

Sur une trame musicale de femmes inspirantes, on a célébré l'autodétermination féminine. Photo : Radio-Canada / François Genest

La flamboyante Kim Gingras et son ami Vincent Noiseux, tous deux danseurs pour les grandes célébrités internationales, avaient préparé un numéro hautement spectaculaire et d’actualité. Intitulée Femmes, la chorégraphie célébrait la prise de pouvoir féminin. Kim Gingras était entourée de danseuses célébrant la force de la féminité sur une trame de chansons évocatrices. Un peu plus tard, le duo a présenté une chorégraphie absolument festive et plus rock, au son de la guitare du musicien Fred Saint-Gelais.

Kim Gingras et Vincent Noiseux ont offert une prestation digne de comédies musicales. Photo : Radio-Canada / François Genest

Le populaire duo de l’émission Révolution, Alex et Alex a présenté une nouvelle création intitulée Croire en rien. Sur la chanson de Louis-Jean Cormier, les deux danseurs ont évoqué la tension et le déchirement d’un couple au moment de sa séparation.

Le duo Alex et Alex a, une fois de plus, évoqué les épreuves humaines. Photo : Radio-Canada / François Genest

Le breakdance a fait son entrée pour la toute première fois au Festival DansEncore. Le trio de danseurs de Break Montréal, avec son DJ Kroy, ont puisé aux racines du style, qui est né dans les rues de New York à la fin des années 70, au grand plaisir du public.

Les danseurs de Break Montréal avaient un malin plaisir à faire réagir la foule. Photo : Radio-Canada / François Genest

La danse de rue se célèbre en ce moment sur le réseau social TikTok. Les stars montréalaises du réseau, la troupe Enfants de la ville a littéralement fait lever la foule avec son numéro de dancehall et d’afro danse. Ils ont été le coup de coeur de nombreux spectateurs.

Les rythmes du Sud et l'enthousiasme contagieux de la troupe Enfants de la ville, ont gagné le public. Photo : Radio-Canada / François Genest

Ballet Jazz Montréal a une fois de plus ébloui les Trifluviens. Une longue histoire d’amitié unit la compagnie et le festival. Pour l’occasion, les danseurs ont présenté en primeur des numéros de leur prochain spectacle, Vanishing melodies. Sur une musique de Patrick Watson, Ballet Jazz Montréal a démontré, par sa signature singulière, la virtuosité et la grande beauté de ses chorégraphies. Un spectacle qui sera à mettre à notre agenda en novembre prochain.

Les chorégraphies uniques de Ballet Jazz Montréal captivent les spectateurs. Photo : Radio-Canada / François Genest

Pour leur toute première participation au festival, les Grands Ballets Canadiens de Montréal ont terminé la soirée dans un numéro de ballet contemporain à couper le souffle. Pour évoquer la profondeur des connexions humaines, 16 danseurs masqués ont pleinement habité la scène en parfaite symbiose. Ce qui leur a valu une ovation spontanée.

Les Grands Ballets Canadiens ont offert une prestation empreinte d'une grande beauté. Photo : Radio-Canada / François Genest

Bien que le contexte actuel ait rendu la vie dure au monde de la danse, la soirée a démontré que cet art vivant a terriblement manqué aux gens qui sont venus assister à la soirée. Trois-Rivières a enfin pu renouer avec la danse et surtout, retrouver son festival, si cher à son coeur.