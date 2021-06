Le Théâtre Granada prévoit une programmation estivale complète et variée

Le Théâtre Granada a dévoilé, jeudi soir, sa première programmation complète depuis le début de la pandémie. Des dizaines d'artistes s'arrêteront à Sherbrooke au cours de l'été et de l’automne.

Animation centre-ville, la corporation qui gère les productions du Théâtre, a également profité de la soirée pour présenter les programmations du Sherblues & Folk et de la Fête nationale du 24 juin.

La planification de tous ces spectacles a été un vrai sprint après les annonces de déconfinement de la mi-mai, remarque avec fierté Suzanne-Marie Landry, la directrice générale et artistique d'Animation centre-ville et du Théâtre Granada.

Les gens ont besoin de sortir, on a beaucoup de spectacles en salle, on a besoin de se divertir et de se remonter le moral. Une citation de :Suzanne-Marie Landry, directrice générale et artistique d'Animation centre-ville et du Théâtre Granada

Elle ajoute qu’en ce moment, Sherbrooke est l’une des villes québécoises qui prévoit accueillir le plus d'artistes cet été.

Fébrilité malgré les règles sanitaires

En plus de limiter le nombre de personnes dans une salle à 250, les règles sanitaires feront en sorte que les spectateurs devront porter le masque pour circuler. Ils pourront toutefois l’enlever une fois assis.

Malgré cela, la fébrilité se faisait sentir chez les artistes présents jeudi pour le dévoilement de la programmation. Moi, rendue là, je veux juste faire un show. Qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait 250 [spectateurs], tant que je suis en train de faire un show, c'est tout ce qui m'importe , s’exclame la chanteuse Lulu Hughes, qui sera en spectacle le 9 juillet.

Un 24 juin hybride

Le Théâtre Granada ne prévoit pas d’activités à l’extérieur pour la Saint-Jean-Baptiste. Un spectacle en salle fera cependant rayonner Marc Déry, le quintette Musique à bouches et le groupe Les Colocs. Comme le prévoient les règles sanitaires, 250 spectateurs pourront assister à cette représentation. Ces billets feront l’objet d’un concours, indique le Théâtre Granada.

Le spectacle sera aussi partagé en ligne pour que tout le monde puisse y assister. Cette diffusion sera gratuite.

Sherblues & Folk au séminaire de Sherbrooke

Le Sherblues & Folk, qui sera présenté du 7 au 11 juillet, comportera quant à lui un volet extérieur assez important sur le terrain de football du Séminaire de Sherbrooke, indique Suzanne-Marie Landry.

Des chaises Adirondack seront installées sur place pour le confort des spectateurs. Ils pourront notamment y regarder le Downchild Blues Band, des légendes du blues canadien , souligne Mme Landry.

« Cet été, c’est bon en salle »

En plus des spectacles de la fête nationale et du Sherblues, le Théâtre Granada prévoit accueillir une vingtaine d’autres artistes sous le thème de Cet été c’est bon en salle . Les spectateurs pourront entre autres voir Daniel Boucher, Noir Silence, Fred Fortin, Tire le coyote, Louis-Jean Cormier, Fouki et Koriass.

Le Théâtre fait aussi une place de choix aux artistes féminines, qui incluront Lynda Lemay, Marie-Pierre Arthur, Klô Pelgag et Cœur de Pirate.

Pour permettre à la population de voyager malgré la pandémie, le Théâtre lancera également cet automne les conférences Desti-Docs, pendant lesquelles des voyageurs expérimentés présenteront des destinations qui font rêver.