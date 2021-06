L'école Trefflé-Gauthier dans la fièvre de l'Ultramarathon Leucan

Les élèves de l'école primaire Trefflé-Gauthier de Jonquière se joignent au mouvement.

On a une équipe qui se nomme les Grizzlys Trefflé-Gauthier et puis, nous, on se relaie. On court des cinq kilomètres en boucle. Il y a quatre différents parcours dans le quartier. C'est jour et nuit, c'est 32 heures. Puis, on ramasse des dons pour Leucan , explique Luis Arseneau, enseignant en éducation physique.

L'Ultramarathon des enfants, le défi des Grizzlys, regroupe des jeunes qui viennent courir un kilomètre ou deux, selon leur âge, dans le respect des bulles-classes.

Jusqu'à maintenant, les coureurs adultes et l'école Trefflé-Gauthier ont amassé 15 700 $ au profit de Leucan.

On voulait travailler l'importance de relever un défi, de faire un accomplissement. Après ça, on voulait aussi travailler au niveau d'améliorer sa santé et sa forme physique. Donc, on voulait vraiment s'engager envers la réussite de notre défi , poursuit Luis Arseneau.

Les jeunes de l'école Trefflé-Gauthier courront 271 kilomètres au total. Ils termineront leur défi vendredi à 13 h 30.

D'après le reportage de Marie-Michèle Bourassa