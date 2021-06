Le député de Monfwi quittera ses fonctions vendredi aux T.N.-O.

Dans une entrevue en langue Tłı̨chǫ à la radio privée CKLB, l’ancien ministre a annoncé qu’il avait pris la décision après en avoir discuté avec sa famille et des membres de la communauté.

Il compte l’annoncer officiellement vendredi à l’Assemblée législative lors de la dernière journée de la session de printemps.

Dans l’entrevue au micro de Mary Rose Blackduck, Jackson Lafferty, a affirmé qu’il avait reçu de nombreuses demandes pour qu’il se porte candidat au poste de grand chef Tłı̨chǫ, lors des élections plus tard cette année.

Le député n’était pas immédiatement disponible pour une entrevue.

16 ans comme député

Jackson Lafferty siège à l’Assemblée législative depuis sa victoire à des élections partielles dans l’ancienne circonscription de North Slave en 2005. Il a ensuite été réélu dans la nouvelle circonscription de Monfwi en 2007 et 2011 puis réélu sans opposition en 2015 et 2019.

Le député a été choisi par ses pairs et 2007 et 2015 pour siéger à la table des ministres, en tant que ministre de la Justice de 2007 à 2011 et ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation de 2007 à 2015.

Il a aussi été premier ministre adjoint du territoire de 2011 à 2015.

Jackson Lafferty a par la suite été élu au poste de président de la 18e Assemblée législative de 2015 à 2019.

Jackson Lafferty était président de l'Assemblée pour la 18e Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Après les dernières élections, le député de Monfwi a tenté d’accéder au poste de premier ministre, mais a été défait au dernier tour par Caroline Cochrane.

Il a depuis été un fort critique du gouvernement de la première ministre. Accusant notamment cette dernière d’avoir outrepassé son autorité en renvoyant l’ancien président du Collège Aurora.

Jackson Lafferty a été suspendu de l’Assemblée législative après avoir refusé de s’excuser pour ses allégations.

La démission du député en vigueur au moment où il le déclarera officiellement à l’Assemblée législative vendredi.

Ce sera à la directrice générale des élections des Territoires du Nord-Ouest de déterminer la date d'une élection partielle dans la circonscription de Monfwi, qui comprend les communautés tłı̨chǫ de Behchokǫ̀, Whatì, Wekweètì et Gamètì.

Avec des informations de Cecilia Boyd