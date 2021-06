Manifestation des agents correctionnels devant le centre de détention de Hull

Les manifestants entendent mettre de la pression sur le gouvernement dans le cadre de ces négociations.

Plusieurs autres manifestations semblables sont organisées devant les établissements de Saint-Jérôme, Sherbrooke et Sept-Îles, ainsi que devant le palais de justice de Montréal.

Le gouvernement semble vivre sur une autre planète , dénonce Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ–CSN), dans un communiqué. Il semble être le seul à ne pas comprendre la tension psychologique et les risques avec lesquels les agentes et agents doivent composer au quotidien dans l’exercice de leurs fonctions.

Le SAPSCQSyndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec – CSNConfédération des syndicats nationaux représente plus de 2800 agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

Selon un sondage commandé à la firme Léger par le SAPSCQSyndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec – CSNConfédération des syndicats nationaux et cité dans son communiqué, 88 % des Québécois considèrent que le métier d’agent des services correctionnels présente un niveau de risque élevé et 92 % de la population estime que la profession est difficile psychologiquement.

Ce sondage démontre également que 87 % des répondants trouvent anormal le fait que les agents québécois ont un salaire inférieur de 20 % à celui des agents fédéraux et des agents provinciaux ontariens, dit le syndicat.

Les nombreuses manifestations qui ont lieu dans les établissements de détention partout à travers la province depuis quelques semaines démontrent bien le ras-le-bol qui règne au sein du personnel , affirme la présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP– CSNConfédération des syndicats nationaux ), Nathalie Arguin, dans le communiqué. Il est temps que le gouvernement reconnaisse la contribution essentielle des agentes et des agents.