Une journée à la maternelle, au volant

Et pour plusieurs d'entre eux, l'heure est venue de préparer la rentrée en classe de maternelle, mais encore faut-il respecter les mesures sanitaires toujours en vigueur.

À Azilda, dans le Grand Sudbury, l'École Ste-Marie a donc organisé un service au volant afin de permettre une première rencontre entre les futurs écoliers et leurs enseignants.

Avec les restrictions, nous ne pouvons pas les avoir en présentiel, alors nous avons trois stations, et les enfants font la tournée en auto [...] et on leur souhaite bienvenue à notre école.

Une citation de :Madame Julie, enseignante, École Ste-Marie