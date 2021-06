Une ressource de plus au bureau de liaison autochtone de l'Hôpital de Roberval

Le navigateur joindra l’agente de liaison déjà en poste. Sa présence permettra à l’organisation de reconstruire un lien de confiance avec les Premières Nations, croit la direction. Le titulaire du poste sera bien sûr autochtone. Le processus d’embauche survient au moment où l'enquête du coroner sur la mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette tire à sa fin.

L’intervenant sera situé ici à Roberval justement pour nous aider à développer le sentiment de sécurité de notre clientèle des Premières Nations et des communautés autochtones qui nous entourent , dit Serge Lavoie, directeur des services multidisciplinaires et responsable du bureau des relations avec les communautés autochtones au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Lors de l'embauche de l'agente de liaison au début du processus, la concertation avait été priorisée comme solution pour rétablir le dialogue avec les Autochtones.

Il y avait des représentants de Mashteuiatsh, des représentants des services de santé d'Obedjiwan et des représentants du Centre d'amitié autochtone qui ont contribué au choix de la personne. C'est un signe que l'on voulait construire avec les communautés , poursuit Serge Lavoie.

La communauté de Mashteuiatsh accueille ce vent de changement et cette ouverture que manifeste le réseau régional de santé et de services sociaux.

On sent déjà un changement parce que nous dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou dès que nous avons une insatisfaction qui est verbalisée par quelqu'un, on contacte directement l'agente de liaison pour lui expliquer la situation et elle intervient rapidement. On voit un impact , note la directrice, Santé et mieux-être collectif, Véronique Larouche.

Formation et sensibilisation

En plus de tisser des liens avec les communautés, le bureau travaille aussi avec le Centre des Premières Nations Nikanite de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , pour créer une formation. Récemment, le Cégep de Chicoutimi a aussi lancé un guide destiné aux étudiants de ses programmes en santé. L’AIDE-Mémoire fournit des notions de vocabulaire et définit certains concepts en lien avec les réalités autochtones.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux établit dorénavant la formation comme une priorité, si l’on se fie à Serge Lavoie.

100 % de nos employés devraient être sensibilisés. Une partie des employés qui travaille vraiment au niveau de l'intervention, je parle des urgences, programmes de santé mentale, programme jeunesse. Ces employés qui travaillent directement seront formés à l'approche de sécurisation culturelle , fait valoir le responsable.

Serge Lavoie remarque que les événements survenus en milieu hospitalier au Québec au cours de la dernière année ont rendu les membres des Premières Nations méfiants et ont suscité un climat d’insécurité chez certains d’entre eux.

On est en 2021, tant la nation autochtone, que nous les Allochtones, on dit c'est assez. Et je trouve légitime leur désir de vouloir témoigner leur insatisfaction. Une citation de :Serge Lavoie, responsable du bureau des relations avec les communautés autochtones, CIUSSS

Rappelons qu'une employée de l'hôpital de Roberval a été suspendue le 25 mai dernier pour des allégations de violence envers une patiente autochtone. L'enquête externe n'est toujours pas complétée, ce qui empêche le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de commenter.

D'après le reportage de Laurie Gobeil