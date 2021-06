COVID-19 : un autobus converti en clinique de vaccination mobile sillonnera l’Outaouais

Un autobus prêté par Société de transport de l’Outaouais (STO) a été converti en clinique de vaccination mobile pour aller rejoindre les communautés qui sont proportionnellement moins vaccinées, directement chez elles.

Le Vaccibus, comme il a été baptisé, sillonnera les routes de l’Outaouais pour aller se stationner aux quatre coins de la région, a expliqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, jeudi, par voie de communiqué.

Les secteurs visités seront notamment des municipalités plus isolées ou des stationnements de commerces à grand volume où un grand nombre de personnes s’y déplacent , précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Par ailleurs, une première sortie du Vaccibus est prévue vendredi dans le stationnement des Promenades Gatineau, de 12 h à 19 h, à proximité de la foire alimentaire.

Cliniques mobiles

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais fait cette annonce au moment du lancement des premières cliniques de vaccination mobiles pour les gens qui n’ont pas encore été vaccinés.

Le Pontiac sera le premier endroit à accueillir les cliniques mobiles, qui seront sur place jusqu’à dimanche. Les personnes qui n’ont pas encore reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19 pourront s’y rendre, avec ou sans rendez-vous.

Au cours des prochains jours, des cliniques de vaccination itinérantes seront aménagées à l'Isle aux Allumettes, ainsi qu’à Otter Lake et à Shawville, notamment.

Le Centre islamique de l’Outaouais accueillera également une clinique de vaccination mobile le vendredi 4 juin, de 10 h à 19 h.

D’autres dates devraient être annoncées prochainement par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais est confiant que cette offre supplémentaire de vaccination pour la population nous permettra d’atteindre notre objectif de 75 % de la population vaccinée. [...] Déjà six sites de vaccination à travers la région offrent de la vaccination avec et sans rendez-vous , rappellent les responsables de la santé publique en Outaouais.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dit vouloir augmenter sa couverture vaccinale sur l’ensemble du territoire, particulièrement chez les personnes de 25 à 45 ans, où le taux de vaccination est dans la moyenne ou un peu plus bas , a-t-il indiqué, mercredi.

Ajout de cliniques temporaires à Ottawa

Du côté de la capitale fédérale, Santé publique Ottawa (SPO) et la Ville ouvriront d’autres cliniques temporaires au cours de la semaine prochaine, afin de rejoindre les résidents de certains quartiers prioritaires.

Côte-de-Sable 7 juin et 8 juin, de 9 h à 19 h, au Complexe sportif Minto (uOttawa) Overbrook – McArthur 8 juin et 9 juin, de 9 h à 19 h, au Centre communautaire Overbrook Ledbury – Heron Gate – Ridgemont 10 juin et 11 juin, de 11 h à 21 h, à la Ridgemont High School Hawthorne Meadows – Sheffield Glen 12 juin et 13 juin, de 9 h à 19 h, au Musée des sciences et de la technologie du Canada Riverview 12 juin et 13 juin, de 9 h à 19 h, à la Hillcrest High School

Seuls les résidents vivant dans les quartiers ciblés pourront recevoir une première dose de vaccin dans ces cliniques. Les résidents admissibles doivent être âgés d’au moins 12 ans et prendre rendez-vous en personne, pendant les heures d’ouverture, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les résidents de l’extérieur des quartiers prioritaires seront dirigés vers le système provincial de rendez-vous pour un vaccin  (Nouvelle fenêtre) ou leur pharmacie locale  (Nouvelle fenêtre) pour savoir quand ils pourront prendre rendez-vous.

Système provincial de rendez-vous rétabli en Ontario

Le service provincial de prise de rendez-vous pour un vaccin contre la COVID-19 est d'ailleurs de nouveau accessible aux résidents d’Ottawa, et ce depuis midi, jeudi. Le système a été interrompu lundi, après avoir connu des problèmes techniques.

Les autorités à Ottawa ont toutefois réagi afin que le délai entre les deux doses pour les personnes âgées de 80 ans et plus soit respecté.

Au total, 17 000 doses ont spécialement été réservées pour cette tranche de la population à Ottawa, a rassuré, jeudi, Anthony Di Monte, le directeur général des Services de protection et d'urgence à la Ville d'Ottawa.

Anthony Di Monte, directeur général des Services de protection et d'urgence à la Ville d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Les équipes locales, à Ottawa, ont d’ailleurs commencé, jeudi, à appeler les gens de 80 ans et plus qui n’ont pas reçu leur 2e dose du vaccin contre la COVID-19 afin de les accompagner et de prendre rendez-vous.

Le temps entre les doses rapetissait, donc on a décidé de mettre de côté 17 000 doses pour ces gens-là et on a commencé à les appeler aujourd’hui pour prendre rendez-vous pour eux, afin de s’assurer qu’ils ont leur rendez-vous et aussi pour éviter que ces gens-là, de 80 ans et plus, doivent s’enregistrer à nouveau dans le système , a déclaré M. Di Monte.

Avec les informations de Jérémie Bergeron