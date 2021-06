Ménopause : Véronique Cloutier en quête de réponses et de solutions dans une docusérie

Loto-Méno, c’est le titre de cette série documentaire en trois épisodes dans laquelle Véronique Cloutier part de son expérience personnelle en matière de périménopause pour s’intéresser à la ménopause. Ce sujet reste méconnu et tabou alors que la moitié de la population est un jour concernée.

Véronique Cloutier a choisi ce titre, car elle compare la périménopause à la loterie : certaines personnes, comme elle, auront de nombreux symptômes, d’autres en ressentiront peu les effets.

À travers des discussions avec des médecins et avec des proches, l’animatrice s’interroge sur le manque d’informations des femmes concernant la ménopause et la périménopause, mais aussi sur les effets de ces changements hormonaux sur la vie personnelle et professionnelle des femmes ainsi que sur les solutions existantes.

Les docteures Sylvie Demers et Lyne Désautels participent à cette série documentaire ainsi que le conjoint de Véronique Cloutier, Louis Morissette, et des personnalités telles que Hélène Bourgeois Leclerc, Marie-Soleil Michon, Guylaine Guay, Anne-Marie Cadieux et Michèle Audette.

Les trois épisodes de Loto-Méno seront mis en ligne le 21 juin sur ICI Tou.tv Extra.