L'Estrie pourrait basculer en jaune avant le 14 juin

La plupart des régions du Québec devraient basculer en zone jaune le 14 juin, mais il est fort probable que l'Estrie fasse ce passage plus tôt, selon le directeur de la santé publique de l'Estrie.

On a une très belle diminution, explique le Dr Alain Poirier. Je regarde les chiffres d'aujourd'hui, on est dans le jaune. On arrive dans le jaune.

Habituellement, on nous demande un peu de stabilité, mais la baisse a été tellement bonne, et il y a une progression partout. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Le Dr Poirier ajoute que les conditions actuelles, partout dans la province, sont encourageantes, et un relâchement ne devrait pas entraîner une propagation sur le territoire.

Les directions de santé publique discutent ensemble tous les jours, mais c'est habituellement le dimanche que ce type de décision est prise, a-t-il ajouté.

[Cependant], ce n'est pas une garantie, souligne le docteur Poirier. Ça va bien, si ça progresse plus vite, peut-être qu'on aura des échanges demain à ce sujet-là.

Ce passage en zone jaune permettrait aux Estriens de recevoir les visiteurs d'une autre résidence à l'intérieur de leur domicile. Les tablées au restaurant pourront s'agrandir à tous les résidents de deux résidences également.