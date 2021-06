Les deux personnes ont récemment voyagé à l'extérieur du Canada atlantique et ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de routine.

Une de ces personnes est âgée entre 10 et 19 ans et l’autre entre 20 et 29 ans.

La santé publique précise que ces cas ne sont pas liés à une école.

Ces deux personnes sont en isolement.