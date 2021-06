La FCFA honore Louis Tétrault, le conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick et l'Acfas

Le Prix Boréal leadership a été décerné au Franco-Manitobain Louis Tétrault, le Prix Boréal inclusion a été remis au Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick et le Prix Boréal rapprochement a été décerné à l’Acfas.

La FCFAFédération des communautés francophones et acadienne reconnaît Louis Tétrault pour plus de 50 ans de travail au service de la francophonie, tant au niveau associatif qu’auprès du secteur privé.

Il a notamment contribué à la fondation de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) , indique l'organisme dans un communiqué.

Le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick est primé pour ses actions en matière de promotion de la diversité, notamment la mise en place d’une formation sur les compétences culturelles destinée aux agents et agentes d’établissement des centres d’accueil de la province .

Le Prix Boréal rapprochement a été décerné à l'Acfas pour ses nombreuses actions visant à tisser des liens entre les chercheurs et chercheuses du Québec et des communautés francophones et acadiennes , indique la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne .

Le Prix Boréal a été créé en 1995 pour reconnaître des contributions d’individus et de groupes à la francophonie.

Au fil du temps, notre francophonie a évolué et cet engagement aussi a évolué. Nous voulons être une francophonie diversifiée, plurielle, plus forte grâce à ses liens avec les autres composantes de la société canadienne , note le président de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne , Jean Johnson, dans un communiqué.

Rodrigue Landry, Mauril Bélanger, Benoît Pelletier, Gisèle Lalonde, les sénatrices Maria Chaput et Claudette Tardiff ainsi que le juge Michel Bastarache figurent parmi les personnes qui ont été honorées au cours des ans.