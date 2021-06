Étudiants trompés, mensonges, pressions financières : des collèges privés mis au ban

Les constats sont clairs et ne souffrent d’aucune interprétation. Des « lacunes » ont été constatées par le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) dans le réseau des collèges privés non subventionnés. Les « exigences » seront « resserrées » et les établissements devront mieux se conformer « aux encadrements légaux et réglementaires ».