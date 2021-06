La série de mesures pour les garderies en milieu familial saluée en Outaouais

L'annonce du ministre Lacombe est un premier pas vers la reconnaissance des responsables d’un service de garde en milieu familial, explique Isabelle Lebrun, directrice générale du Centre de la petite enfance-bureau coordonnateur (CPE) Des premiers pas, qui gère aussi un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial à Hull.

C'est très bien , dit-elle, ajoutant qu’ il y a encore du chemin à faire .

Le ministre de la Famille souhaite relancer la garde en milieu familial, en déclin depuis plusieurs années, et créer des places supplémentaires.

Pour y parvenir, il promet d’investir 200 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, dont une partie sous la forme d’un incitatif de 3500 $ pour soutenir les personnes qui ont déposé une demande de reconnaissance et qui s’engagent à offrir le service pendant au moins un an , explique le gouvernement par voie de communiqué.

Un soutien financier pouvant atteindre 6000 $ sera également offert aux responsables d’un service de garde en milieu familial qui offriront neuf places, pour compenser leurs dépenses additionnelles, en particulier l’embauche de personnel pour les assister.

Enfin, un montant forfaitaire annuel de 3000 $ sera versé pendant les deux prochaines années aux responsables d’un service de garde en milieu familial ayant maintenu, à leur reconnaissance, au moins six places subventionnées durant une année complète d’ouverture .

La directrice générale de l'Association québécoise des Centres de la petite enfance (AQCPE), Geneviève Bélisle, voit d’un très bon œil ces mesures.

On pense que de soutenir le démarrage - parce que c’est quand même des sous pour ces travailleuses autonomes de démarrer un service éducatif à la maison - et le fait de les inciter à avoir un bon taux d’occupation pendant l’année [...] ce sont des mesures qui sont bienvenues , dit-elle.

La directrice générale de l'Association québécoise des Centres de la petite enfance, Geneviève Bélisle Photo : Radio-Canada

Éducatrice en milieu familial depuis 16 ans, Sylvie Chénier nuance.

Il faudrait que ce soit constant, pas seulement un gros coup, mais une plus grande reconnaissance de nos milieux.

Si elle applaudit l’annonce de jeudi, Manon Chénier, présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial (ADIM) de l’Outaouais souhaite également que le gouvernement revoit les conditions d’attribution du montant forfaitaire de 3000 $ pour ne pas pénaliser celles qui ont choisi d’accueillir moins de six enfants.

Toujours est-il qu’il est difficile de savoir si ces mesures seront suffisantes, souligne Lucie Longchamps, vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

On verra dans les prochains mois et les prochaines années si ces mesures ont eu un effet sur le terrain , dit-elle.

Manque de reconnaissance

Car sur le terrain, la situation est critique, selon ces intervenantes.

En Outaouais, on représentait 510 responsables. Présentement, on en a 336-337. De semaine en semaine, de mois en mois, on reçoit des annonces de fermetures pour cet été , explique Manon Chénier.

Selon certains bureaux de coordonnateur, sur le territoire de la Ville de Gatineau, il y avait 630 responsables de milieux familiaux actives, il y a 10 ans. Aujourd’hui, on en compte 381.

J’ai des parents qui me disent : "Moi, Sylvie, je ne tiendrais même pas deux jours". [...] C’est vrai que c’est beaucoup de travail, mais c’est tellement un beau métier. Une citation de :Sylvie Chénier, éducatrice en milieu familial

Le secteur fait face à des difficultés d’attractivité et de rétention, explique Mme Bélisle, soulignant des conditions de travail et une rémunération peu concurrentielles .

Et cela touche toute la province.

Ce sont les techniciennes possiblement les moins bien payées [...]. Pourtant, elles prennent soin de ce qu’on a de plus précieux au Québec, soit les tout-petits. [...] Ces femmes-là ne sentent pas qu’elles ont toute la valorisation et la reconnaissance qui leur est due, donc c’est loin d’être attractif , acquiesce Mme Longchamps. Plus de 1000, au niveau du Québec, ont quitté le réseau des services de garde pour faire autre chose, depuis un an.

Lucie Longchamps, vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) Photo : Radio-Canada

Je connais beaucoup de collègues qui ont fermé, à cause de l’épuisement , raconte Sylvie Chénier. Ça m’a effleuré l’esprit, mais je me suis dit : j’aime tellement le métier que je fais, je vais plutôt continuer de me battre, notamment pour la relève , dit celle qui est proche de la retraite.

Les mercis, ça ne suffit plus! Une citation de :Sylvie Chénier, éducatrice en milieu familial

Les gains obtenus ce jeudi l’encouragent, mais elle attend plus.

Que [le ministre Lacombe] continue à montrer sa bonne foi. [...] Si ça s’arrête-là, ce ne sera pas suffisant. [...] On reste toujours sur nos gardes , dit-elle.

D’autres mesures attendues

Mme Bélisle invite le gouvernement à s’attaquer à l’enjeu salarial.

[Cette annonce] n’évacue pas le défi qu’on a devant nous au niveau des conditions de salaire, que ce soit les travailleuses autonomes, comme les responsables d’un service de garde en milieu familial ou les éducatrices. On croit que le gouvernement doit rapidement prendre en considération cet enjeu-là pour s’assurer qu’on ait des CPECentre de la petite enfance et des milieux familiaux qui puissent offrir plein de places aux familles qui en ont particulièrement besoin, particulièrement dans la région de l’Outaouais.

Le gouvernement assure que d’autres initiatives s’ajouteront, comme des allègements administratifs, législatifs et réglementaires.

Année après année, on a toujours une surcharge de paperasse administrative à gérer. [...] On attend de voir les allègements administratifs qui seront faits , dit Manon Chénier.

Mme Longchamps indique que ce travail s’est beaucoup alourdi au niveau administratif, ces dernières années .

Pour Mme Bélisle, le temps presse.

On espère que ces mesures-là viendront rapidement pour encourager plus de femmes à faire ce métier.

Avec les informations de Mama Afou, Emmanuelle Poisson et Fiona Collienne