Des citoyens se mobilisent contre un projet d’urbanisme à Plaisance

Une cinquantaine de citoyens et d'agriculteurs de Plaisance, dans la Petite-Nation, ont brandi pancartes et tracteurs, jeudi, pour se mobiliser contre un projet d'urbanisme qui fait polémique.

Ces résidents s’opposent fermement à ce que la Municipalité change le zonage d’une bande de terre en bord de rivière afin d’ouvrir la porte à du lotissement résidentiel.

Ladite bande de terre d’environ 4 kilomètres, le long de la rivière des Outaouais, est située à côté d’un parc national. Actuellement, elle est considérée comme un territoire zoné agricole, mais la Municipalité de Plaisance a déposé, en avril, un nouveau plan d’urbanisme qui a pour but d'en changer le zonage et ainsi, permettre le lotissement résidentiel.

La Municipalité veut changer le zonage d’une bande de terre en bord de rivière. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Des résidents et des agriculteurs se mobilisent pour dénoncer avec véhémence ce plan d’urbanisme. Ils demandent aux élus d'abandonner cette partie du plan d'urbanisme. Ils s'opposent aussi à l'article du même plan qui classifierait l'est de la presqu'île comme zone de villégiature.

Les opposants du projet craignent que ces changements de zonage menacent l’écosystème de la presqu’île et du Parc national de Plaisance, qui abritent des espèces menacées. De plus, ces terres agricoles font partie des meilleures de la région, disent-ils.

Ces résidents déplorent qu'ils aient encore à se mobiliser, alors que le même conflit s'est produit dans le passé sous d'autres administrations municipales.

Nous voulons le respect de la Loi de la protection du territoire agricole, un respect pour le schéma d’aménagement de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau et que l’on respecte la mission agricole de la Grande Presqu’île , a déclaré Andrée Côté, porte-parole du comité qui porte le nom de Protégeons la presqu’île de Plaisance.

Andrée Côté, porte-parole du comité qui porte le nom de Protégeons la presqu’île de Plaisance. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

En revanche, certains citoyens sont en faveur du plan de la Municipalité, puisqu’il permettrait aux propriétaires dans cette bande riveraine de convertir une partie de leur terrain.

Martin Baril, agriculteur et propriétaire de la plus grande superficie de terres de cette zone, tente de rassurer les opposants en disant que ce processus demanderait plusieurs approbations, dont celle de la Commission de protection du territoire agricole. Il affirme qu'il faudrait plusieurs années avant qu'une construction soit faite.

Martin Baril rappelle que Plaisance fait face à une dévitalisation économique depuis plusieurs années. Il croit que ce projet contribuerait à la freiner.

Ici, on se limite beaucoup au tourisme. On n’a pas beaucoup d’économie locale [et] de commerçants. En emportant la population, tu crées des besoins. Ce serait plate de perdre notre récolte, notre bureau de poste et les acquis du passé , a expliqué celui qui tourne également son regard vers l’avenir.

Il a l’ambition d’amener d’autres commerces parce que des propriétaires, ça amène de l’économie .

Martin Baril tente de rassurer les opposants du projet en leur partageant sa vision. Photo : Radio-Canada

De son côté, le maire de Plaisance, Christian Pilon, refuse de commenter la situation en attendant la prochaine séance du conseil municipal, qui aura lieu le 7 juin, où le plan sera d’ailleurs voté par les conseillers.

Avec les informations de Catherine Morasse