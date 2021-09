Prix du récit Radio-Canada 2021 : les coups de cœur du comité de sélection

C’est le genre de texte qui nous rappelle l’importance du lien intergénérationnel sans tomber dans le piège de la culpabilité. D’emblée, l’auteur nous invite délicatement dans son univers en faisant appel à des métaphores sagement choisies : "C’est un de ces jours d’automne qui se déguisent en été. Un jour chaud de fin septembre qui succède à une nuit fraîche durant laquelle les courants d’air s’infiltrent par les fenêtres pour taquiner les parcelles de peau négligées par les couvertures." Le texte se présente au lecteur comme une douce chanson nostalgique qui fait écho aux souvenirs emmagasinés avec nos aînés. Entre les gâteaux May West partagés avec son grand-père Paul et les becs mouillés de sa grand-mère Simone, le narrateur a su rendre la banalité de l'ordinaire extraordinaire. On accueille cette lecture comme une douce caresse et on se laisse porter par ce texte-hommage qui se conclut dans la plus grande simplicité : "C’est un jour unique. Un de ces jours que l’imagination fabrique en combinant les généreux souvenirs d’une époque. Aujourd’hui, c’est devenu le jour comme tous les autres." Original, admirable, simple, le texte est traversé par des dialogues empreints d’un humour serein. Rires, frissons et douceur caractérisent ce récit d’une grande qualité.