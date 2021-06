La CSN réclame une enquête sur un accident mortel sur la route Billy-Diamond

L'accident impliquant un véhicule s'est produit dimanche vers 5 h 15 au kilomètre 339 et a causé la mort d'un homme dans la soixantaine, selon la Sûreté du Québec.

C'est une équipe de Radisson, à plus de 280 kilomètres de l'accident, qui est intervenue, alors que le travail devait être fait par des premiers répondants du relais du kilomètre 381.

Le président du conseil central Félix-Antoine Lafleur soutient que le véhicule des premiers répondants du relais routier du km 381 a été mis hors service par le Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James et/ou la Société développement de la Baie-James (SDBJ).

Les premiers répondants du relais 381, qui étaient à une vingtaine de minutes [de route] plutôt que trois heures du lieu de l’accident, auraient été disponibles, auraient pu intervenir. Qui sait ce qui serait arrivé? Est-ce qu’on parlerait d’un accident mortel aujourd'hui? Je ne peux pas en tirer de conclusion, mais clairement, la question doit se poser , soutient le responsable syndical.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le relais routier est situé à 381 kilomètres au nord de Matagami. Photo : Google Maps

Selon Félix-Antoine Lafleur, le véhicule de premiers répondants a été mis hors service la veille de l'accident.

Il soutient que du personnel était disponible pour assurer le service à temps supplémentaire, mais que cette option a été écartée.

Il demande une enquête et une réévaluation des services nécessaires sur cette route.

Il est extrêmement important pour nous, pour la sécurité de l’ensemble de la population, de tous les usagers de cette route, qu’il y ait une évaluation complète qui soit faite, et qu’il y ait un diagnostic sur ce qui s'est passé. Et que s’il y a des coupables, qu’ils subissent les conséquences qu’ils doivent subir , explique-t-il.

Pas de personnel volontaire disponible

C'est la SDBJ qui gère le relais et offre un service de premier répondant par le biais d'une entente avec le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James.

Le service est assuré grâce à la disponibilité volontaire des travailleurs du relais routier qui ont une formation sommaire en soin.

Il y a deux premiers répondants en chef qui travaillent sur des quarts de 21 jours et deux premiers répondants volontaires.

Juste avant l'accident, un premier répondant en chef a quitté après avoir effectué ses 21 jours de travail alors que le deuxième poste était vacant.

Les deux autres répondants qui devaient prendre le relais ont retiré leur disponibilité et aucun volontaire n'était disponible pour assurer l'intervention.

Dans ce cas, c'était à Radisson d'assurer l'intervention, explique le président-directeur général de la Société développement de la Baie-James, Alain Coulombe.

Ce n'est pas une question d'argent du tout, c'est une question de disponibilité de ressources. Une citation de :Alain Coulombe

Lorsque la décision a été prise de ne pas maintenir en place le premier répondant en chef qui quittait pour sa fin de mandat [quart de 21 jours], on avait deux premiers répondants qui pouvaient donner le service. Un peu plus tard, les premiers répondants ont retiré leur disponibilité, puis on n'a tout simplement pas voulu rappeler le premier répondant en chef pour éviter du surmenage. Puis aussi on avait la possibilité d'activer le plan de relève, c'est prévu dans l'entente avec le centre de santé , explique Alain Coulombe.

Il assure que le travail est fait pour recruter un employé pour assurer le poste de premiers répondants en chef.

De son côté, le Centre régional de santé et services sociaux de la Baie-James (SDBJ) explique que l'organisation d’un service de premiers répondants sur une route aussi isolée et basée sur le volontariat des personnes n’est pas une mince affaire .

La SDBJ a pris la décision de suspendre temporairement le service de premiers répondants [...] parce qu'ils ne pouvaient faire autrement de notre point de vue , explique l'établissement.

L'établissement affirme mettre à la disposition de la SDBJ les équipements, le véhicule, l'encadrement clinique, la formation de ses employés.