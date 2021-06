Un pas de plus vers la création d’une commission scolaire autochtone au Yukon

Au lendemain de la sortie d'un rapport sur l'éducation inclusive et spécialisée au Yukon, la ministre de l’Éducation annonce le lancement d’un processus qui pourrait mener à la création d’une commission scolaire des Premières Nations au territoire.

Les bonnes choses prennent du temps a déclaré Peter Johnston, le chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, avant que Jeanie McLean, la ministre de l’Éducation du territoire, annonce la finalisation de l’entente qui ouvre la voie pour la future création d’une commission scolaire autochtone .

Concrètement, l’entente signée par le gouvernement du Yukon et 10 des 14 Premières Nations du territoire annonce un processus de plusieurs étapes et n'est pas la création officielle de la commission scolaire, mais la ministre souligne la volonté du gouvernement d’aller dans cette direction.

Je peux vous dire que notre gouvernement est absolument déterminé à faire aboutir ce projet.

Attendue depuis des décennies et près d'un an après la création de la Direction de l’Éducation pour les Premières Nations du Yukon, la commission scolaire autochtone n’est donc pas encore une réalité, mais s’en rapproche encore un peu plus. Aucun échéancier n’a d’ailleurs été annoncé par la ministre pourtant mainte fois interrogée sur la question en conférence de presse.

Cette nouvelle étape intervient après la publication de deux rapports cette semaine. L'un sur l'absentéisme et l'autre sur l'éducation inclusive et spécialisée au Yukon, qui ont tous deux confirmé les manquements du système éducatif actuel, et alors que le traumatisme du pensionnat autochtone de Kamloops est dans tous les esprits.

Dana Tizya-Tramm, chef de la Première Nation Vuntut Gwitchin préside aussi le Comité des chefs sur l'éducation. Photo : Radio-Canada

Ce fut une semaine éprouvante pour beaucoup , a déclaré Dana Tizya-Tramm, chef de la Première Nation Vuntut Gwitchin, qui préside aussi le Comité des chefs sur l'éducation. Pour lui, Kamloops est un rappel que ce pays, ce territoire, a utilisé les écoles pour commettre un génocide systémique, et qu’il ne peut pas enterrer son passé.

Pour le chef, le Canada se trouve à un tournant de l'histoire, tant au niveau national que territorial .

Le seul moyen d’avancer est que le gouvernement colonial reconnaisse la force de la vision des Premières Nations du Yukon et qu'il renonce à son autorité pour entrer dans une véritable relation de partenariat. Une citation de :Dana Tizya-Tramm, chef de la Première Nation Vuntut Gwitchin

La ministre de l’Éducation affirme que c’est justement par l'éducation que nous pouvons lutter contre l'héritage des pensionnats autochtones et les méfaits du colonialisme .

Selon les documents fournis par le gouvernement, le processus de création de la commission scolaire des Premières Nations en est donc à présent la seconde des neuf étapes annoncées.