250 000 $ investis pour améliorer les sentiers du mont Powell

La Ville de Rouyn-Noranda annonce un investissement de 250 000 $ pour la réfection et l'aménagement des sentiers du mont Powell.

De cette somme, 150 000$ proviennent du ministère de l'Éducation, par l’entremise du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites d’activités de plein air.

La Ville de Rouyn-Noranda participe avec une contribution de 40 000 $, alors que le reste du financement provient de partenaires privés.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Selon la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, cette annonce s'inscrit dans la volonté de la Ville de faire de l'activité physique une priorité.

On est vraiment heureux de faire cette annonce-là aujourd’hui, surtout que le conseil municipal, dans sa planification stratégique, a souhaité que notre grand territoire devienne un grand plateau sportif. On veut inciter nos gens par diverses façons à bouger, à être en santé, à être actifs , affirme la mairesse.

Bien que les sentiers du mont Powell soient accessibles autant pour la randonnée pédestre que pour le vélo de montagne, les fonds annoncés serviront principalement à la réfection de près de 16 kilomètres de sentiers de vélo.

L'aide financière a été annoncée au pied du Mont Powell, jeudi. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

En ce sens, c’est à l’organisme Vélo Action que la Ville a confié le mandat de coordination des travaux.

Le président de l’organisme, Philippe Gaudreault, souligne que l'objectif des travaux est de rendre les sentiers plus accessibles au grand public.

Avec l’aide que l’on a reçue, on va pouvoir travailler avec des mini excavatrices et travailler nos sentiers mécaniquement pour avoir un meilleur roulement, sans être obligés de toujours freiner ou d’arrêter à cause des obstacles , précise-t-il.

Philippe Gaudreault, président de Vélo Action Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les travaux permettront aussi d’améliorer la sécurité des pistes, grâce à l’ajout de signalisation et à l’amélioration des connexions entre les sentiers.

L’expérience globale sera également rehaussée grâce à l’ajout de virages, de sauts et d’obstacles.