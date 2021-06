Baril de sable largué du ciel : Lévis suivra l’enquête de près

Le maire de Lévis affirme que la Ville n’a jamais été prévenue qu’un baril de sable de 318 kg allait être largué d’un avion pour tester un prototype de parachute. Celui-ci ne s’est pas déployé correctement et le baril a terminé sa chute à quelques mètres d’une piste cyclable achalandée.

L’incident s’est produit dans le secteur Pintendre, où est située Parachutisme Atmosphair. L’entreprise a accepté de collaborer avec des étudiants de l’Université Concordia en aérospatiale qui voulaient tester un parachute capable de ramener une fusée sur terre.

Transports Canada a ouvert une enquête et indique que Le certificat d’exploitation de l’entreprise pourrait être suspendu si l’inspection […] confirme une non-conformité avec la réglementation.

Le maire Gilles Lehouillier promet de suivre les résultats de l’enquête de très près. Il rappelle que toutes les activités aériennes sont de juridiction fédérale. Ça ne relève pas de nous les aérodromes. C'est ça le problème, on n'a pas de pouvoir d'intervention , se désole-t-il.

Jusqu’en Cour suprême

C’est loin d’être la première fois que la Ville de Lévis a des démêlés avec Parachutisme Atmosphair. La Ville a tenté pendant plusieurs années d’interdire les activités de parachutismes et la cause s’est rendu devant la Cour suprême, qui a tranchée que les activités de parachutisme étaient de compétence exclusivement fédérale.

Si on avait un certain pouvoir de réglementation, il est clair qu'on pourrait mettre en marche notre direction d'urbanisme pour rencontrer l'organisation et comprendre ce qui s'est passé. Gilles Lehouillier est d’avis que le gouvernement fédéral n’est pas nécessairement le bon palier de gouvernement pour gérer à partir d’Ottawa tous ces petits aérodromes privés qui pullulent sur le territoire .

Qu'est-ce que le fédéral actuellement pour mieux encadrer l'émission de permis aux petits aérodromes privés? Je suis obligé de vous dire que je n’en sais strictement rien. Une citation de :Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Au moment où la Cour suprême a rejeté la demande d’appel de la Ville de Lévis, en 2019, Gilles Lehouillier a promis que la gestion des aérodromes à proximité des villes serait un enjeu de la prochaine campagne électorale fédérale.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard