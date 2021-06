Un Gatinois hospitalisé pour une encéphalite après sa première dose d'AstraZeneca

M. Poirier s’est fait vacciner contre la COVID-19 le 9 avril dernier. Dès que son groupe d’âge a été éligible, il s’est précipité au centre de vaccination. J’y suis allé volontairement, avec beaucoup d’entrain, pour pouvoir passer à autre chose , affirme-t-il. Il connaissait les risques de thrombose, mais faisait confiance à la science et aux décideurs.

Neuf jours après avoir reçu sa première dose, il s’est toutefois retrouvé à l’hôpital dans un état léthargique. Il ne parlait plus, il n’était plus capable de s’habiller lui-même. Il était très confus , explique sa conjointe.

Les médecins lui ont diagnostiqué une encéphalite auto-immune, une inflammation du cerveau créée par son propre système immunitaire.

J’avais aucune idée de ce qui m’arrivait. Les mots que j’ai répétés le plus souvent, c’est : "je ne comprends pas..." Une citation de :Donald Poirier

Sylvie Bergeron a passé les dernières semaines, inquiète, au chevet de son conjoint. Elle se souvient très bien des explications des neurologues quant aux causes possibles de l’encéphalite auto-immune. Ça peut être un caillot, ça peut être une tumeur, ça peut être des convulsions, genre épileptiques ou des choses comme ça , énumère-t-elle. Tous les tests se sont avérés négatifs.

Puisqu'ils ont écarté toutes les autres causes possibles, les médecins qui ont traité Donald Poirier soupçonnent une grave réaction au vaccin d’AstraZeneca. Un formulaire de Déclaration de manifestations cliniques inhabituelles après une vaccination , que Radio-Canada a pu consulter, doit d’ailleurs être acheminé à la Direction de la santé publique du Québec.

Donald Poirier a subi une manifestation clinique inhabituelle après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Photo : Courtoisie

Une hospitalisation éprouvante

M. Poirier a passé plusieurs semaines à l'Institut-hôpital neurologique de Montréal. Les trois premières semaines, je vous dirais que c’était une confusion totale. Il ne savait pas son nom, il ne savait plus manger, il ne savait plus rien , précise Sylvie Bergeron avec émotion.

Ce n’est que lors de son transfert à l’Hôpital de Hull que le quinquagénaire a commencé à reprendre conscience. Le 5 mai, là j’ai commencé à savoir que j’existais, parce qu’auparavant, j’ai des flash de quelques images, mais c’est très vague , explique-t-il.

Le Gatinois a eu très peur, à certains moments. Il dit s’être senti possédé par le démon , avoir ressenti un mal de vivre inexplicable.

Puisque Donald Poirier se souvient très peu de cet épisode traumatique, c’est surtout sa conjointe qui a vécu un véritable cauchemar dans les dernières semaines.

La conjointe de Donald Poirier, Sylvie Bergeron Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Ç’a été énormément d’inquiétudes… Ce n’est pas une thrombose, ce n’est pas un décès, mais une encéphalite, ce n’est pas rien... Ça change une vie. Une citation de :Sylvie Bergeron

Donald Poirier a dû subir plusieurs traitements inefficaces avant de finalement prendre du mieux, grâce à des traitements de plasmaphérèse. On lui a remplacé 20 litres de plasma sanguin. Les traitements se sont terminés le 14 mai et Donald Poirier a enfin pu sortir de l’hôpital.

Des réactions méconnues

Bien que les risques de thrombose liés au vaccin d’AstraZeneca aient été fortement médiatisés dans les derniers mois, les autres possibles réactions graves aux vaccins attirent moins l'attention. Un neuvième cas de thrombose a d’ailleurs été confirmé récemment au Québec.

Même si elle se considère comme une pro-vaccin , Sylvie Bergeron se dit déçue de cette méconnaissance de certains risques associés à la vaccination. On n’en parle pas, en tout cas moi j’en ai pas entendu parler du tout, du tout , indique-t-elle.

Toutefois, l’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ) collige les statistiques au sujet des manifestations cliniques inhabituelles (MCI) liées à tous les vaccins contre la COVID-19. Les MCI comprennent notamment les réactions locales au site d'injection, les réactions allergiques et les manifestations neurologiques ou systémiques.

Les données les plus récentes démontrent que 68 déclarations de MCImanifestations cliniques inhabituelles ont été faites au Québec pour chaque tranche de 100 000 doses administrées, tous vaccins confondus. Dans le cas d’AstraZeneca, cette proportion s’élève à 187 déclarations par 100 000 doses.

La grande majorité des MCIManifestations cliniques inhabituelles répertoriées par l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec sont considérées comme sans gravité .

La Loi québécoise sur la santé publique stipule que tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer la condition de santé d’une personne, qui constate chez une personne qui a reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage une manifestation clinique inhabituelle, temporellement associée à une vaccination et qui soupçonne un lien entre le vaccin et cette manifestation clinique inhabituelle, doit déclarer cette situation au directeur de santé publique du territoire dans les plus brefs délais. Toutefois, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une relation de cause à effet entre la vaccination et la manifestation. Le fait de présenter une déclaration n’implique pas l’existence d’une telle relation.

Gaston De Serres est médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec Photo : Radio-Canada

Le médecin-épidémiologiste à l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec , Gaston De Serres, estime qu'il pourrait être difficile, dans un cas isolé d’encéphalite auto-immune, de conclure que celle-ci a été causée par le vaccin.

Il faut qu’on fasse des études épidémiologiques où on va comparer la fréquence de ces maladies-là chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. Une citation de :Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l'INSPQ

Le Dr De Serres n’exclut pas pour autant que l’encéphalite de Donald Poirier ait pu être causée par le vaccin, mais dans plusieurs cas, c’est impossible de déterminer la cause exacte, selon lui. Il y en a [des encéphalites] où on fait l’ensemble des tests, même en dehors d’un contexte de vaccination, pour lesquelles on ne trouve pas de maladie spécifique qui ont amené ce problème-là , explique le docteur.

Un avenir incertain

Donald Poirier entame une convalescence qui pourrait durer plusieurs mois. Il se sent beaucoup mieux, mais devra obtenir un suivi médical neurologique. Le Gatinois ne sait pas ce qui l’attend pour la suite, pas même s’il devra recevoir une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. Il doit consulter sa neurologue à ce sujet prochainement.

Le vaccin, j’ai rien contre. Si on me suggère de ne pas prendre la deuxième dose, je ne la prendrai pas, mais si on me suggère de la prendre, je la prendrai… Une citation de :Donald Poirier

Sa conjointe, elle, demeure méfiante. Donald avait un dossier médical vierge, maintenant il est loin d’être vierge. [...] Il y a des risques de récidive, il y a des risques de commencer à faire de l’épilepsie, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. On ne le sait pas , s’inquiète-t-elle.

M. Poirier admet qu’il aura certainement des craintes s’il doit recevoir une deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca. Malgré ce qu’il a vécu, il continue de faire confiance à la science.

Avec les informations de Daniel Boily