Ces trois routes de Windsor sont parmi les pires dans le Sud-Ouest, selon le CAA

L'Association canadienne des automobilistes (CAA) a publié sa liste des pires routes de l'Ontario pour 2021 et trois routes dans Windsor-Essex ont été retenues.

La promenade Lauzon, le chemin Tecumseh Est et l’avenue University Ouest figurent parmi les cinq pires routes de la région du Sud-Ouest de l'Ontario, qui comprend les comtés d'Essex, de Chatham-Kent et de Lambton. Sur cette liste régionale, le chemin Plank de Sarnia a pris la première place et la rue Vidal Sud, la cinquième.

L’organisme national sans but lucratif qui défend des questions telles que la sécurité routière tout en offrant des services comme l'assistance routière recueille chaque année des votes pour déterminer les 10 pires routes de chaque région.

Le but est que les votes puissent rendre les routes plus sécuritaires en fournissant des informations aux municipalités et aux gouvernements provinciaux sur les routes qui doivent être améliorées.

Selon un communiqué de presse, 117 municipalités ont été signalées en Ontario. La majorité des gens qui ont voté étaient des automobilistes, mais les cyclistes et les piétons représentaient un quart des voix.

Parmi tous les Ontariens qui se sont prononcés, 81 % ont déclaré que la principale raison pour laquelle ils ont désigné une route était les nids de poule ou l'effritement de la chaussée. Les embouteillages et l'insuffisance ou l'absence d'infrastructures pour les piétons étaient également des motifs de considération.

Bien que trois routes de Windsor-Essex se retrouvent dans la liste des cinq pires routes dans la région du Sud-Ouest, celles-ci ne figurent pas dans la liste des 10 pires routes de toute la province.

Les 10 pires routes de l'Ontario en 2021 :

Chemin Victoria, comté de Prince Edward

Avenue Carling, Ottawa

Rue Barton Est, Hamilton

Route de comté 49, comté de Prince Edward

Avenue Eglinton Est, Toronto

Chemin Hunt Club, Ottawa

Avenue Eglinton Ouest, Toronto

Chemin Innes, à Ottawa

Boulevard Algonquin Ouest, Timmins

Rue Queen, Kingston

D'après les informations de CBC News