200 M $ pour les garderies en milieu familial : une bouffée d’oxygène dans l’Est

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, souhaite endiguer le flot de fermetures qui frappe ce type de garderie depuis maintenant sept ans, notamment en raison de l'exode des éducatrices vers les centres de la petite enfance (CPE).

Pour y arriver, Québec injectera 200 millions de dollars sur 5 ans, soit deux fois plus que ce qui était prévu.

Mesures annoncées : Subvention pouvant aller jusqu’à 6000 $ aux RSG de neuf places. Cette somme permettra l’embauche d’une personne assistante;

Montant forfaitaire annuel de 3000 $ pendant les deux prochaines années pour les RSG de six places;

Montant forfaitaire de 3500 $ pour les personnes qui veulent devenir responsables d’un RSG.

Selon les données du ministère, plus de 4000 places ont été perdues, par année, dans les services de garde en milieu familial depuis 2014.

Dans l’Est-du-Québec, le manque de place en garderie est un problème particulièrement criant.

Selon Myriam Lapointe-Gagnon, porte-parole du mouvement citoyen Ma place au travail, les sommes consenties constituent une bonne nouvelle qui était très attendue. Elle relève toutefois que trop de parents, de femmes en particulier, doivent encore mettre leur carrière en veilleuse ou fermer leur entreprise parce qu'elles ne trouvent pas de place en garderie pour leur enfant.

Est-ce que cette annonce-là peut assurer que chaque enfant va obtenir une place dans les semaines ou mois à venir? Est-ce que c'est suffisant? La réponse c’est non. Une citation de :Myriam Lapointe-Gagnon, porte-parole du mouvement citoyen Ma place au travail

Myriam Lapointe-Gagnon, instigatrice du mouvement Ma place au travail (archives) Photo : Radio-Canada

Myriam Lapointe-Gagnon s’explique mal que le ministre ne parle pas des 30 milliards de dollars annoncés par le fédéral pour l'amélioration des services de garde au Canada. Québec a son propre système, mais doit recevoir de l'argent. Pourquoi ne pourrait-on pas prendre cet argent pour bonifier notre réseau? demande-t-elle.

Quand j'entends qu’un gouvernement est prêt à investir 10 milliards pour un tunnel qui va faire sauver 10 minutes à des gens... On n’en aura pas besoin du tunnel s’il y a 50 000 parents qui ne peuvent pas retourner travailler. Une citation de :Myriam Lapointe-Gagnon, porte-parole du mouvement citoyen Ma place au travail

Le mouvement citoyen Ma place au travail regroupe 8000 personnes de partout au Québec. Une large majorité des membres sont des femmes, des professionnelles qui ne peuvent retourner travailler, selon la porte-parole.

Des effets concrets à court terme

La mesure est très bien accueillie par Annie Fraser, directrice générale du Bureau coordonnateur L'Aurore boréale, qui gère ce secteur d'activité pour la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette. Selon elle, le ministre Lacombe a fait un pas significatif.

Elle prévoit que certaines de ces mesures auront des effets à court terme sur la pénurie de places.

C'est un premier geste et j'espère que ce ne sera pas le dernier parce qu’il y a encore beaucoup à faire, autant en milieu familial qu’en CPECentre de la petite enfance , juge-t-elle. Je pense que la consultation va mener à d’autres gestes concrets. J’espère qu'on va aussi travailler beaucoup à valoriser la profession.

En 2021, 51 000 enfants sont encore en attente d’une place en garderie au Québec. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

L'aide au démarrage de 3500 $ pour acheter du matériel et l'augmentation annuelle de 3000 $ peuvent donner un nouvel élan à cette profession selon Annie Fraser.

Autrement, elle dit constater que la vaste campagne lancée en décembre pour recruter des responsables de service de garde porte déjà ses fruits.

À ce jour, il y a plus de nouvelles inscriptions qu’au cours des deux dernières années confondues , indique-t-elle. On a des gens sur la liste d’attente année 2021-2022, en plus et non en négatif.

Elle estime que d'autres mesures seront nécessaires à moyen terme, d'où l'importance des consultations que mène actuellement le ministre de la Famille. Elle rappelle du même souffle qu'il faut continuer de valoriser la profession de RSG.

Très belle avancée

Pour sa part, Kathy Côté, présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, y voit une très belle avancée.

Selon Mme Côté, ces incitatifs pourraient permettre d’ajouter de 200 à 300 places supplémentaires avec les responsables qui accepteront de passer de 6 à 9 enfants.

Ça ne guérira pas la maladie, mais ça va mettre un pansement. Une citation de :Kathy Côté, présidente de l’Alliance des intervenantes en milieu familial du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Les responsables de service de garde en milieu familial manifestent dans les rues de Rimouski. (archives) Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

On s'est battues dans nos négociations pour l’augmentation de la rémunération, ajoute-t-elle. En taux horaire, ça donnerait en dessous du salaire minimum actuellement. Notre comité travaille d'arrache-pied pour aller chercher des montants supplémentaires , ajoute-t-elle.

Accueil très favorable à l’ UMQ Union des municipalités du Québec

Le maire de Gaspé et président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté, accueille favorablement l'annonce du ministre de la Famille.

Le maire de Gaspé Daniel Côté (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Aussi président d’un comité de l’ UMQUnion des municipalités du Québec qui propose des solutions à la pénurie de places en garderies, M. Côté souligne que les mesures annoncées vont dans le sens des demandes formulées par l' UMQUnion des municipalités du Québec .

Bien entendu, l’annonce d’aujourd’hui ne comblera pas tous les besoins , commente-t-il, mais le ministre est à l’écoute des propositions de l’ UMQUnion des municipalités du Québec et avance vers des solutions durables.

Le maire rappelle qu’à la base, la rigidité de la loi freine les améliorations et que le ministre a promis de la réformer en profondeur, ce qui demande plus de temps. Il a fait des pas en avant avec les moyens dont il dispose, explique M. Côté.

Avec la collaboration de Lisa-Marie Bélanger