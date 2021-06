Les écoles secondaires de l'Abitibi-Témiscamingue pourront organiser une remise de diplôme

Des finissants avaient lancé un cri du cœur plus tôt cette semaine pour pouvoir vivre ce moment avec leurs proches.

Les soirées dansantes et les bals demeurent interdits pour le moment, mais le directeur national de la Santé publique a mentionné qu'il pourrait revoir sa position dans les prochains jours.

Les parents des finissants pourront assister à leur remise de diplômes sous certaines conditions sanitaires. Photo : Facebook/École La Source

La directrice de la Santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, Lyse Landry, a cependant confirmé que les cérémonies de remise de diplôme qui respectent les règles sanitaires pourront se tenir.

« Nous on s'engage à tout le moins à maintenir comme l'année dernière les cérémonies de remise de diplôme dans le respect des mesures sanitaires et avec la participation des parents. Je sais qu'il y avait eu de très belles initiatives dans certains territoires, ça a très bien fonctionné et il n'y a pas eu d'éclosion suite à cela », précise la Dre Lyse Landry.