L’émission Toujours le matin en tête et forte progression pour l’émission En direct

L’émission du 96,5 FM est suivie des stations Énergie 102,3 et 106,9 FM, qui se partagent respectivement 15,1 % et 14,7 % des parts d’écoute.

C’est le travail de toute une équipe. Je suis vraiment contente de voir que ça se reflète dans des résultats comme ceux-là, qui nous disent qu’on a des gens de l’autre côté, nos auditeurs, qui nous écoutent, et que ce qu’on fait, bien que ça sert pour vrai , se réjouit l’animatrice de Toujours le matin, Marie-Claude Julien.

On a fait le pari que les gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec, c’était des gens qui veulent avoir l’impression, quand ils écoutent une émission, qu’ils n’ont rien manqué [...] l’actualité régionale, l’information nationale, les sports, la culture , indique-t-elle.

L’émission En direct double sa part

L’émission d’après-midi En direct fait aussi de bonnes récoltes. Ses parts d’écoute ont presque doublé, passant de 5,7 % à 10,3 % au printemps.

“Pour une émission qui a commencé à l’automne, de réaliser que non seulement on a gardé les auditeurs qui étaient là avec 360 PM mais qu’on est allés en chercher d’autres, ça fait du bien de voir ça. La réalité l’après-midi, c’est qu’on est la seule émission 100 % régionale, ce qu’on peut dire est un atout, mais en même temps, on joue contre des joueurs énormes”, commente Barbara Leroux, animatrice de l’émission En direct.

En août 2020, Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec a lancé deux nouvelles émissions, la matinale Toujours le matin et l’émission d’après-midi En direct.