16 nouveaux cas au N.-B.; la moitié dans la région de Bathurst et de la Péninsule

Alors que la liste des lieux d’exposition potentielle  (Nouvelle fenêtre) ne cesse de s’allonger dans la région, notamment à Shippagan, le nombre de nouveaux cas augmente lui aussi. La zone 6 avait été, jusqu’à maintenant, relativement épargnée par la COVID-19. La région de Bathurst et de la Péninsule acadienne n’a pas connu d’éclosion depuis le début de la pandémie.

Toutes les personnes qui ont obtenu un test négatif dans cette zone sanitaire ont entre 40 et 69 ans. Sept personnes sont des contacts étroits de cas déjà confirmés, tandis que la huitième fait l’objet d’une enquête.

La région de Fredericton recense quant à elle cinq nouveaux cas et celle de Moncton trois. Ces nouveaux cas sont des contacts de cas déjà confirmés, sauf un dans la région de Fredericton qui fait l’objet d’une enquête.

La province compte 146 cas actifs. Cinq Néo-Brunswickois sont hospitalisés en raison de la COVID-19, dont un à l’extérieur de la province.

Vaccination : tout près d'une première étape de déconfinement

La santé publique rapporte jeudi que 65,8 % des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19.

Selon le plan des autorités présenté la semaine dernière, la première phase du déconfinement doit débuter le 7 juin, mais seulement à condition que le nombre d’hospitalisations demeure bas, que toutes les zones sanitaires demeurent en phase jaune et que 75 % des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus aient reçu au moins une dose de vaccin.

Cette première phase permettra aux voyageurs de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador et des régions de Témiscouata et d’Avignon, au Québec, d’entrer au Nouveau-Brunswick sans s’isoler. Les Néo-Brunswickois pourront aussi voir tous leurs amis et toute leur famille et tenir des rassemblements informels intérieurs de 20 personnes ou moins.

Fin de l’éclosion au Pavillon Beau-Lieu

La santé publique a déclaré que l’éclosion au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins spéciaux à Grand-Sault, était terminée.

En une semaine le mois dernier, quatre résidents sont décédés de la COVID-19. Une éclosion sévissait au foyer de soins spéciaux depuis le 21 avril. Un cas à l’intérieur de l’établissement avait été rapporté au préalable.