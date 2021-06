Josée Néron fait une offre de logements subventionnés à Sonia Côté

Lors d’une rencontre jeudi entre la mairesse Josée Néron et la coordonnatrice de Loge m’entraide Sonia Côté, les dix logements admissibles au Programme provincial de supplément au loyer (PSL) ont été proposés à l’organisme, qui réclame la construction de nouveaux logements sociaux ou la cession d’immeubles municipaux pour y aménager des appartements. Ceux-ci seraient destinés aux personnes les moins nanties.

Par voie de communiqué, la mairesse Néron a expliqué être en discussion avec le directeur général par intérim de l’Office municipal d’habitation de Saguenay, Adam Boivin, depuis un mois afin de trouver une solution qui serait jugée acceptable par Sonia Côté.

Nous avons réservé 10 logements de PSL pour le territoire de Jonquière, qui peuvent être offerts dans le secteur de Kénogami, là où on nous exprime qu’il y a de nombreux besoins. L’Office municipal d'habitation de Saguenay (OMHS) et la Ville de Saguenay souhaitent travailler en collaboration avec Loge m’entraide afin d’identifier les ménages à aider de façon prioritaire selon la liste d’attente de l’organisme et dans le respect des critères d’admissibilités , a déclaré la mairesse.

Josée Néron et Sonia Côté sont à couteaux tirés depuis quelque temps. Sonia Côté multiplie les demandes d’aide à la Ville et Josée Néron continue de dire que son administration en fait déjà beaucoup pour le logement social. Il y a deux semaines, la coordonnatrice de Loge m’entraide a même demandé aux Saguenéens de ne pas accorder leur appui à la mairesse sortante lors des élections de novembre, évoquant son refus de céder le terrain de l’ancienne boulangerie Fortin, à Kénogami, pour la construction d’une coopérative d'habitation et affirmant que la première magistrate n’est pas engagée dans la cause du logement social .

Réflexion

Josée Néron a demandé à Sonia Côté de répondre à son offre avant le 17 juin. L’ OMHSOffice municipale d'habitation de Saguenay s’est pour sa part engagé à cibler les logements, selon les critères établis.

Si le projet va de l’avant, la contribution financière de Saguenay équivaudrait à 10 % de la subvention du programme provincial pour chaque appartement, soit autour de 10 000 $ par an. La mairesse Néron est d’avis que la construction d’une coopérative d’habitation engendrerait des coûts beaucoup grands pour la Ville, puisque le projet serait tributaire d’une exemption de taxes foncières d’une durée de 10 ans et d'une aide financière annuelle de 165 000 $ pendant cinq ans.