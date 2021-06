Le Michigan veut empêcher l'obligation de la vaccination

Ce vote survient alors que le document n'existe pas encore et qu'aucun effort législatif n'est fait pour qu'il soit en usage.

La mesure, si elle est approuvée par le sénat de l'État et signée par la gouverneure Gretchen Whitmer, interdirait les passeports vaccinaux ou tout autre système qui restreindraient les droits civils des personnes en fonction de leur statut vaccinal contre la COVID-19, selon le libellé du projet de loi.

La gouverneure n'envisage pas de passeport vaccinal

Bobby Leddy, porte-parole de la gouverneure Whitmer, a déclaré qu'au lieu de collaborer sur des méthodes visant à promouvoir les vaccins et à sauver des vies, les républicains perdent leur temps à essayer d'interdire quelque chose qui n'existe pas.

L'État a été très clair sur le fait que nous n'explorons pas actuellement le concept de passeport-vaccin, et qu'il n'y a eu aucune discussion sur l'obligation de vacciner , a déclaré Bobby Leddy.

Les partisans du projet de loi disent qu'ils craignent qu'un jour le gouverneur n'envisage de rendre les vaccins obligatoires.

Le projet de loi empêcherait tout organisme gouvernemental de suivre le statut de vaccination des citoyens ou d'exiger une preuve de vaccination, y compris dans les écoles et les collèges publics, les bâtiments et les réunions du gouvernement et toute autre entité gouvernementale.

L'éventualité de l'adoption du passeport de vaccination contre la COVID-19 obligatoire aux États-Unis est source de tensions aux États-Unis. Photo : Getty Images / Yoshikazu Tsuno

L'auteure du projet de loi, la représentante Sue Allor, a témoigné avant le vote (62-47) de ses préoccupations concernant les discussions sur l'obligation pour les étudiants d'être vaccinés pour vivre sur le campus ou les exigences en matière de vaccination pour faire les courses ou assister à des spectacles publics.

Nous devons faire connaître notre position. Le contrôle sur la vie d'une personne en fonction de son statut vaccinal est effrayant , a déclaré l'élue républicaine. En tant que citoyens américains, ce n'est pas quelque chose que nous ne devrions jamais envisager comme acceptable.

Projet de loi semblable au Sénat

Le Sénat du Michigan a approuvé un autre projet de loi sur les vaccins — semblable à celui de la Chambre des représentants — qui interdirait aux autorités sanitaires locales et étatiques d'exiger la vaccination des mineurs contre la COVID-19. Ce projet de loi interdirait l'obligation de vaccination dans les écoles, bâtiments et espaces publics.

Les enfants peuvent déjà bénéficier d'exemptions de vaccin depuis plus de 40 ans dans le Michigan.

Certaines universités du Michigan ont établi des exigences en matière de vaccins contre la COVID-19. Les 15 universités publiques encouragent les étudiants à se faire vacciner. Le campus Ann Arbor de l'Université du Michigan ainsi que l'Université d'Oakland exigeront que les étudiants qui veulent vivre sur le campus soient vaccinés à l'automne. Le campus de Dearborn de l'Université du Michigan exigera de tous les étudiants du campus qu'ils fournissent une preuve de vaccination ou qu'ils subissent des tests hebdomadaires négatifs.

D’après les informations de Associated Press