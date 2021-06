20 millions $ d'Ottawa pour 123 logements étudiants à Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l'annonce jeudi lors d'une conférence de presse en compagnie du ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault.

Développé par l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) en partenariat avec le gouvernement fédéral, ce projet de plus de 20 millions de dollars s'implantera au cœur de l'écoquartier Technopôle Angus.

La crise sanitaire a mis en évidence que le logement est plus important que jamais , a souligné M. Guilbeault. Le ministre dit avoir parlé à plusieurs familles qui ont vécu les conséquences de la crise du logement, exacerbée par la pandémie, au cours des derniers mois.

La mairesse Plante, quant à elle, a fait valoir qu'un tel complexe d'habitation étudiante profiterait à tout le monde.

Quand les prix sont élevés à travers la ville, les étudiants se regroupent ensemble pour habiter dans un logement. Et souvent, ce sont des logements avec trois, quatre ou peut-être cinq chambres, qui pourraient également aller aux familles. On veut garder les étudiants, mais on veut aussi garder les familles.

Une citation de :Valérie Plante, mairesse de Montréal