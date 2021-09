Prix du récit Radio-Canada 2021 : les 23 autrices et auteurs en lice sont dévoilés

Un processus d'évaluation rigoureux

Les textes sont évalués en deux étapes : dans un premier temps, un comité de sélection formé de lectrices et de lecteurs sélectionne les meilleures œuvres, et dans un deuxième temps, les œuvres retenues sont soumises à un jury composé de trois personnalités littéraires.

Cette année, la présélection a été effectuée par Lula Carballo, finaliste au Prix littéraire des collégiens en 2019 pour son roman Créatures du hasard (éditions Le Cheval d’août); Pierre-André Doucet, finaliste au prix littéraire Émile-Ollivier et gagnant du prix Éloizes, catégorie Découverte de l'année, pour son recueil de récits Sorta comme si on était déjà là (Prise de parole); Gisèle Ndong Biyogo, humoriste et autrice de contes urbains engagée; et Adis Simidzija, fondateur de la maison d'édition Des livres et des réfugié-e-s, dont les profits viennent en aide aux personnes immigrantes, et auteur du roman Confessions d'un enfant du XXIe siècle (éditions Des livres et des réfugié-e-s).

Le jury du prix est, quant à lui, composé cette année de la dramaturge, traductrice et scénariste Mishka Lavigne, l’écrivaine et professeure Sophie Létourneau et l’autrice et professeure Caroline Dawson.

Les prochaines étapes

Les noms des cinq finalistes seront annoncés le 22 septembre, et celui de la gagnante ou du gagnant, le 29 septembre. La liste préliminaire des auteurs et autrices de langue anglaise (CBC Short Story Prize) a également été dévoilée et peut être consultée sur le site de CBC Books  (Nouvelle fenêtre) .

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site de Radio-Canada.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles ou récits inédits soumis au concours.