Évelyne Brochu, Les sœurs Boulay et Jérôme 50 créent des chansons de Passe-Partout

Des chansons originales de plusieurs artistes seront incluses dans la quatrième saison de Passe-Partout, qui sera diffusée à compter de janvier 2022 à Télé-Québec. Le public de l'émission pour enfant pourra ainsi entendre des collaborations entre Évelyne Brochu et Félix Dyotte, Jérôme 50 et Julyan, ainsi qu'entre Les sœurs Boulay et Francis Mineau, entre autres nouveautés.

Il y aura aussi de nouvelles chansons signées par Benoît Archambault, Viviane Audet et Robin-Joël Cool (en collaboration avec Suzanne Gagnon et Nicolas Gendron), Elizabeth Baril-Lessard et Sarah-Anne Arsenault, Michel Borduas, Éric Larochelle, Catherine Major (en collaboration avec Jacinthe Dompierre et Frédérique Major-Morand), Marsö Margelidon, Andréanne Muzzo, Oriane Smith ainsi qu’Ingrid St-Pierre, selon le communiqué.

Chacune des 17 pièces sera enregistrée deux fois : une version sera chantée par un ou des personnages figurant dans Passe-Partout, et l’autre version sera interprétée par la personne qui a créé la chanson.

La date de sortie de l’album de chansons, produit par Télé-Québec, sera annoncée prochainement.

En décembre dernier, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et Télé-Québec avaient fait un appel aux artistes afin de trouver de nouvelles chansons originales pour la nouvelle mouture de Passe-Partout. Plus de 1500 titres ont été soumis.