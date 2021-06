Fin de session sur fond de rumeurs de remaniement à Queen's Park

Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi il semble avoir perdu confiance en son équipe? , a lancé en Chambre le néo-démocrate Taras Natyshak.

Le député d'Essex faisait référence à un article explosif du Toronto Star publié lundi, dans lequel des sources haut placées au sein du Parti progressiste-conservateur ont confié que plusieurs ministres importants du gouvernement Ford pourraient changer de portefeuille ou carrément se faire mettre de côté au courant des prochaines semaines.

Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les médias , a répondu du tac au tac Doug Ford, en ajoutant qu’il avait l’un des meilleurs cabinets au pays, gouvernements provinciaux et fédéral confondus . Signe de l'année préélectorale qui vient de débuter en Ontario, le premier ministre a ensuite prévenu le député Natyshak que le Parti progressiste-conservateur allait de toute manière bientôt ravir sa circonscription d'Essex.

En mêlées de presse jeudi, le leader parlementaire Paul Calandra a lui aussi cherché à minimiser les rumeurs, ajoutant tout même au passage qu'il aimerait bien conserver son rôle. Je peux vous dire que personne ne parle de ces rumeurs, du moins pas avec moi!

Tous partis confondus, la plupart des élus que nous avons croisés à Queen's Park jeudi étaient visiblement soulagés de retourner dans leur circonscription pour l'été. Après plus de 15 mois de pandémie, les assouplissements aux mesures sanitaires à venir signifient que les députés pourront reprendre davantage contact avec les citoyens et retrouver une vie plus normale.

Ma seule occasion d'échanger en personne avec les gens de ma circonscription c'est quand je fais l'épicerie , a rigolé Paul Calandra. J'ai également hâte d'aller boire un verre en terrasse et de voir des matchs de soccer.

Est-ce que Doug Ford sillonnera à nouveau l'Ontario cet été, cette fois pour mettre la table en vue des prochaines élections? Paul Calandra ne l'a pas confirmé. M. Ford avait été critiqué l'an dernier pour sa tournée estivale par l'opposition qui l'accusait d'exploiter politiquement la pandémie.

Les bons coups

Si les partis d'opposition à Queen’s Park ont encore eu bien de la difficulté à sortir de l’ombre de Doug Ford ces derniers mois, ils cumulent tout de même quelques victoires et bons coups.

De façon personnelle, ma motion unanime pour hisser de façon permanente le drapeau franco-ontarien dans l'Assemblée législative et à l'extérieur de Queen's Park, c'est un gain dont j'ai encore des échos à ce jour et qui me rapporte beaucoup de satisfaction , souligne la députée libérale Lucille Collard.

En contrepartie, elle se désole que son projet de loi privé pour que tous les élèves ontariens reçoivent des enseignements sur le racisme et l’histoire de la colonisation ait été rejeté par le gouvernement.

C'était non seulement important, mais c'était surtout opportun avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années et même les derniers jours , dit-elle en référence à la découverte tragique des restes d'enfants autochtones à Kamloops.

Le drapeau franco-ontarien a fait son entrée officielle à Queen's Park après l'adoption à l'unanimité d'une motion des libéraux, en mars. Photo : Radio-Canada / Natasha MacDonald Dupuis

Le NPD, de son côté, a réussi un rare tour de force en faisant plier le gouvernement sur les congés de maladie payés, après que Doug Ford s'y soit opposé avec véhémence pendant des mois. On n'a pas eu exactement ce qu'on voulait, mais au moins ils ont admis que c'était important. Les travailleurs ont maintenant trois jours de congé payé; ça a valu la peine , explique la députée de Nickel Belt, France Gélinas.

La ministre des Transports, Caroline Mulroney a aussi frappé un bon coup en réussissant finalement à convaincre Ottawa du bien-fondé des grands projets de transport en commun après plus de deux ans d'attente et de négociations houleuses. Ottawa investira finalement 12 milliards de dollars pour 5 projets de métro et de train léger à Toronto et à Hamilton.

Une rentrée sans masques à Queen's Park?

Bien des élus (et des journalistes!) espèrent que la situation sanitaire permettra un assouplissement majeur des restrictions imposées à Queen's Park, comme la limite sur le nombre de députés pouvant être présents en Chambre ou les balises imposées aux mêlées de presse.

J'espère vraiment que cet endroit sera plus vibrant à notre retour en septembre et qu'on pourra enfin se débarrasser des masques , a dit le ministre Calandra, qui a promis que Doug Ford, qui fait rarement acte de présence à la période de questions, sera plus présent lors de la prochaine session.

Lucille Collard, qui vient de conclure sa première année à l'Assemblée législative, dit avoir trouvé difficile d'échanger avec les membres des autres partis. Il n'y a pas d'occasion pour les échanges officiels ou pour apprendre à les connaître. J'ai hâte de pouvoir avoir ce contact-là.

Avant septembre toutefois, la députée France Gélinas dit qu'un travail énorme doit être fait pour réparer les pots cassés et aider les petits commerçants à se relever de la crise.