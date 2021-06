Malartic renouera avec son marché public

Jusqu'à 10 exposants pourront offrir leurs produits tous les deux vendredis, de 15 h à 19 h.

Ouvert en 2014 à proximité du stade Osisko, le Marché public de Malartic s'était mis sur pause depuis septembre 2018. Un sondage auprès de la population et des producteurs a confirmé l'intérêt pour un retour, à la grande joie du maire de Malartic, Martin Ferron.

On avait des bénévoles dédiés, mais essoufflés un peu, explique-t-il. On a maintenant la chance de travailler avec une permanence. On sait que les gens veulent avoir accès à un marché public et les marchands ont aussi démontré un bel intérêt à venir chez nous. Ça va être gagnant, mais on va y aller par étapes.

Pour rendre le site fonctionnel, la Ville travaille présentement à des travaux d’amélioration, pour y amener l’eau courante et l’électricité.

33 exposants à Val-d’Or

Le site du marché public de Val-d'Or accueillera cinq nouveaux exposants cet été (archives). Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Par ailleurs, le Marché public de la Vallée-de-l'Or lancera ses activités à Val-d'Or le 13 juin, tous les dimanches jusqu’au 10 octobre.

Plus de 10 000 visiteurs y ont participé en 2020, malgré la pandémie. Le public doit s’attendre à un mode de fonctionnement similaire en 2021, avec des consignes sanitaires à respecter, y compris une circulation à sens unique.

Déjà 33 exposants ont confirmé leur présence, dont cinq nouveaux, et une série de journées thématiques s'ajoutent au programme de cette 15e édition. Des démonstrations culinaires et peut-être même des dégustations pourraient être organisées, tout en respectant les exigences de la santé publique.