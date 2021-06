Six nouveaux cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador rapporte six nouvelles infections liées à la COVID-19 jeudi. La province gère aussi deux éclosions dont la source fait toujours l’objet d’une enquête.

Parmi ces nouveaux cas, deux se trouvent dans le secteur du centre et ils sont liés à l’éclosion dans la région. Selon la santé publique, l’éclosion compte 69 cas confirmés et la source de celle-ci fait toujours l’objet d’une enquête.

Le secteur de l’ouest recense trois nouveaux cas. Deux font l’objet d’une enquête et l’autre est lié à l’éclosion dans la région de St-George’s, Stephenville et Port-au-Port. La santé publique a d'ailleurs fait rétrograder cette région au niveau d’alerte 4 cette fin de semaine. L’éclosion compte 23 cas confirmés et, comme dans le secteur du centre, sa source fait toujours l’objet d’une enquête.

L’autre nouveau cas rapporté jeudi par la province se trouve dans le secteur de l’est. La province compte 90 cas actifs.

Éclosion dans l’ouest : beaucoup de cas liés et plus de dépistage

La santé publique du secteur de l’ouest assure que tous les cas rapportés récemment dans la région de Stephenville sont liés. Un cas rapporté le 27 mai fait toutefois toujours l’objet d’une enquête.

Dans la région de St-George’s, deux personnes ayant reçu un résultat positif ne peuvent être reliées à l’éclosion de Stephenville. Un centre de dépistage temporaire sera mis sur pied vendredi à St-George’s. La santé publique du secteur de l’ouest encourage toutes les personnes des environs ayant des symptômes ou non à subir un test de dépistage. Elle insiste particulièrement auprès des 12 à 40 ans.

Depuis qu’une enquête concernant l’éclosion de St-George’s, Stephenville et Port au Port a été ouverte, la santé publique a mené plus de 1500 tests de dépistage.