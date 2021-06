Une nouvelle PDG intérimaire à Nalcor à Terre-Neuve

Jennifer Williams, l’actuelle présidente d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, obtient le poste alors que Nalcor est sur le point de terminer le mégaprojet hydroélectrique de Muskrat Falls, un fiasco financier qui a fait exploser la dette provinciale.

Le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie, Andrew Parsons, en a fait l’annonce jeudi. Mme Williams conserve ses fonctions à Hydro T.-N.-L., le principal fournisseur d’électricité de la province, et recevra un salaire annuel de 395 000$ pour les deux rôles.

Sa rémunération est toutefois moins élevée que celle de l’actuel PDGprésident-directeur général de Nalcor. Stan Marshall, qui prend sa retraite le 15 juin sans recevoir une pension, a reçu près de 600 000$ l’an dernier.

Il était évident que la personne qui allait occuper ces fonctions allait le faire à un salaire moins élevé , estime Mme Williams, en soulignant les difficultés financières du gouvernement provincial, qui ne cesse d’afficher des déficits structurels.

La nomination survient trois jours après le dépôt du dernier budget provincial, où le gouvernement a signalé qu’il veut entamer dès maintenant un examen en profondeur et une réorganisation de Nalcor pour la rationaliser, pour éliminer le dédoublement des tâches et économiser de l’argent . Environ 1600 personnes travaillent au sein de la société d’État.

Andrew Parsons, le ministre provincial de l'Industrie, de l'Énergie et de la technologie, a annoncé la nomination de Jennifer Williams à la tête de Nalcor Energy, jeudi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Jennifer Williams affirme que son double rôle à Nalcor et à Hydro T.-N.-L. représente le genre de mesures qu’il faut prendre , tout en soulignant qu’elle ne veut jamais mettre en danger la sécurité des travailleurs et la fiabilité du réseau électrique. Il serait difficile de vous décrire exactement ce à quoi un Nalcor rationalisé aura l’air , ajoute-t-elle.

Il faut finir les travaux [à Muskrat Falls], c’est prioritaire, puis nous allons analyser comment rationaliser et réorganiser les choses , dit-elle. Le mégaprojet hydroélectrique, situé sur la rivière Chruchill, au Labrador, devrait être mis en service en novembre prochain. La facture du projet s’élèvera autour de 13 milliards de dollars, selon les dernières estimations de Nalcor.

Aucun échéancier pour la restructuration

Andrew Parsons spécifie que pour le moment, aucun échéancier n’existe pour la restructuration de la société.

La priorité de Nalcor, au cours des dernières années, a été Muskrat Falls. Les travaux devront se terminer bientôt. Nous examinons tout le gouvernement en nous demandant comment on peut faire les choses différemment, où on peut trouver des économies, et il faut aussi le faire à Nalcor , affirme le ministre, en ajoutant que la démarche à suivre est à préciser.

Le ministre dit que le gouvernement abandonne ses efforts pour trouver un président-directeur général permanent pour Nalcor et note que la fusion d’Hydro T.-N.-L. et de Nalcor est une piste de solution actuellement envisagée par le gouvernement.

Jennifer Williams affirme qu’elle n’a pas caché sa volonté de diriger Nalcor. Elle dit manifester son intérêt depuis 2019, mais indique qu’elle n’a accepté de devenir PDGprésidente-directrice générale que la semaine dernière.

Mme Williams ne percevra pas de prime. L’an dernier, elle a reçu 324 000$ en tant que président d’Hydro T.-N.-L.