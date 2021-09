Le ruban, d’Isabelle Trudeau

Qui suis-je?

Le texte écrit m’a toujours attirée. Toute petite, je dévorais insatiablement livre après livre et j’écrivais de petits poèmes terriblement gênants sur le vent, l’amitié et les licornes. Après avoir pelleté des nuages au cégep et à l’université en études littéraires, je cherchais mes repères dans la vraie vie. Étant donné mon amour des mots, mon souci (certains diraient « obsession ») du détail et mon bilinguisme, la traduction m’est apparue comme la voie la plus sensée pour gagner ma vie. Après un bref passage en agence de pub, j’ai compris que je préférais la liberté de la vie de pigiste. Je travaille donc à mon compte en tant que traductrice, rédactrice et réviseure depuis une quinzaine d’années. Aujourd’hui mère de deux enfants d’âge scolaire, je rêve d’avoir un jour le temps d’écrire « pour moi » .

Mon récit en quelques mots

Le ruban est le récit d’un instant figé dans le temps, un peu à la manière d’un Polaroid. C’est la dissection minutieuse et amoureuse d’un moment d’une infinie tendresse et d’une immense souffrance. C’est une tentative de freiner, d’affronter et d’apprivoiser l’inévitable.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Après avoir vécu une véritable hécatombe dans ma famille (sept personnes!) causée par le cancer au cours d’une période de quelques années, j'ai vu le décès de mère, qui a suivi de peu celui de mon père, marquer un tournant dans ma vie et dans ma façon d’apprivoiser la mort.

Les premières lignes de mon récit

Je lave ma mère.



Je lave ma mère.

Le linge de coton fin effleure doucement sa peau parcheminée, délicate comme les ailes d'un papillon. Mouille et remouille. Tords et retords. J'évite de verser la moindre goutte sur les draps blancs. Confort, le mot d'ordre. Tenir la douleur à distance. (Tout n'est que douleur.) Ses paupières ne se ferment plus complètement depuis deux jours. Les paupières figées mi-closes, le regard fixe. Son regard ne se fixe plus.

