25 nouveaux cas de COVID-19 et un autre décès en Nouvelle-Écosse

Le premier ministre Iain Rankin a indiqué après une réunion des membres de son Cabinet que le patient décédé est un homme âgé dans la trentaine. Il vivait dans la région centrale.

Il s’agit du plus jeune patient emporté par cette maladie dans la province jusqu'à présent. La Nouvelle-Écosse déplore maintenant la mort de 88 personnes entraînée par la COVID-19. Leur âge moyen est de 79 ans.

Dates rapprochées pour une deuxième dose de vaccin

Le ministère de la Santé et du Mieux-être annonce que les personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 entre le 11 et le 21 mars et qui doivent recevoir leur deuxième dose entre le 24 juin et le 3 juillet peuvent maintenant devancer leur rendez-vous.

Les personnes en question recevront les renseignements nécessaires par l’adresse de courriel qu’elles ont donné pour leur premier rendez-vous. Celles qui n’avaient pas d’adresse de courriel peuvent téléphoner au 1-833-797-7772 pour modifier la date de leur deuxième rendez-vous.

Environ 8600 personnes sont ainsi admissibles à un deuxième rendez-vous rapproché. Elles peuvent choisir un nouveau rendez-vous à la date et à l’heure qui leur convient dans n'importe quel centre de vaccination de la province où une place est disponible.

Les gens qui n’ont pas encore reçu leur première dose de vaccin peuvent toujours prendre rendez-vous uniquement par l’entremise du site web du gouvernement provincial  (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone au 1-833-797-7772. La vaccination n’est pas offerte sans rendez-vous.