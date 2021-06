Le maire de Lévis fait monter la pression sur Ottawa dans le dossier du 3 e lien. Selon Gilles Lehouillier, le gouvernement fédéral ne peut demeurer « assis sur la clôture » et doit choisir son camp.

Il y a un consensus et un appui massif de la population derrière ce projet , a martelé Gilles Lehouillier jeudi matin, en marge d’un point de presse à Lévis. Selon lui, les élus fédéraux de la région ne peuvent plus se défiler et doivent dire clairement à quelle enseigne ils logent au sujet du tunnel Québec-Lévis

Plus on va avancer dans le temps, moins il va y avoir de place pour ceux et celles qui restent sur la clôture. Une citation de :Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Gilles Lehouillier estime que la pertinence du 3e lien n’a plus à être démontrée et que le tunnel doit jouer un rôle essentiel pour arrimer les réseaux de transport collectif sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent.

Duclos accusé de tourner autour du pot

Le maire Lehouiller interpelle directement le président du Conseil du Trésor du Canada, Jean-Yves Duclos, afin qu’il clarifie sa position.

Jean-Yves Duclos demande à mieux comprendre la place du transport collectif dans le tunnel Québec-Lévis avant de l'appuyer. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

M. Duclos devra préciser, au niveau du gouvernement fédéral bien sûr, jusqu’où ils sont prêts à aller dans le tunnel. Une citation de :Gilles Lehouillier, maire de Lévis

On ne pourra pas tourner autour du pot , a raillé Gilles Lehouillier.

Chicane chez les libéraux provinciaux?

Le maire de Lévis a aussi offert sa lecture des récentes sorties du Parti libéral du Québec ( PLQParti libéral du Québec ) contre le 3e lien.

Gilles Lehouillier affirme pourtant avoir obtenu l’appui de la porte-parole libérale pour la Capitale-Nationale, Marwah Rizqy, lors d’une réunion privée le mois dernier.

La députée libérale Marwah Rizqy, à l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Rousselle

C’était clair comme de l’eau de roche , a-t-il précisé.