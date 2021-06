Un simple document d'assurance retarde le retour du Corégone

Le traversier Corégone sera en mesure d'offrir à nouveau le service de liaison entre Saint-Juste-du-Lac et Témiscouata-sur-le-Lac, au cours des prochains jours.

C'est ce que confirme Claude Ouellet, président du conseil d'administration de la Traverse du lac Témiscouata, qui a été contraint de retarder le début de la saison prévu initialement mardi dernier, le 1er juin.

Selon M. Ouellet, Transport Québec n'a pas encore délivré de permis d'opération pour la traverse, qui a dû procéder à un changement d'assureur.

L'assureur que nous avions n'était pas en mesure d'offrir plus de 5 millions [de dollars] en assurance responsabilité et nous avons besoin d'un peu plus de 12,5 millions , précise M. Ouellet.

Nous avons reçu la confirmation d'un courtier international la semaine passée. [...] Mais Transport Québec nous a dit que la confirmation du courtier n'était pas suffisante: il nous fallait directement la confirmation de la compagnie d'assurance. Une citation de :Claude Ouellet, président du conseil d'administration de la Traverse du Lac Témiscouata

C'est l'obtention du document officiel qui a donc retardé le retour en service du traversier.

Claude Ouellet s'attend à obtenir cette confirmation au cours de la journée de jeudi.

Rappelons qu'en avril dernier, Québec accordait 150 000 $ à la Traverse du lac Témiscouata, pour soutenir la relance des opérations du traversier, qui a été contraint de cesser ses activités en 2020 en raison de la pandémie.

Le Corégone accueille en moyenne 20 000 passagers annuellement.