Les Amis du Mont-Sainte-Anne voient grand pour l’avenir de la station

Les Amis du Mont-Sainte-Anne, l’organisme à but non lucratif (OBNL) mis sur pied l’automne dernier pour assurer la pérennité du Mont-Saint-Anne, a présenté jeudi son plan visant à replacer la station de ski sur la carte touristique du Québec.

Le projet, qui n’est pas encore définitif, prévoit des investissements de 175 millions de dollars pour la modernisation du domaine skiable, de nouveaux aménagements à la base de la montagne et le développement du Centre de plein air.

À cela s’ajoutent plus de 10 millions en infrastructures publiques et, surtout, quelque 550 millions pour du développement immobilier de villégiature.

Les Amis du Mont-Sainte-Anne plaident également en faveur d’une offre d’activités bonifiée, élargie sur quatre saisons.

La revitalisation du Mont-Sainte-Anne passe par une offre bonifiée, étalée sur quatre saisons, croit l'OBNL (archives). Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

Le champion skieur Alex Harvey, qui agit à titre de vice-président de l’ OBNLorganisme à but non lucratif , est convaincu que la station a le potentiel de redevenir une destination internationale, tout en continuant à desservir la communauté.

Un joyau

On sait qu’il y a du tourisme international qui venait par le passé. Ce n’est peut-être plus le cas maintenant. Donc, on a vraiment un joyau qui mérite d’être mieux exploité, mieux développé que c’est le cas actuellement , a affirmé l’ex-athlète de renommée mondiale en conférence de presse.

Le plan de développement présenté jeudi par Les Amis du Mont-Sainte-Anne n’est pas définitif. Il sera peaufiné au cours des prochains mois après des consultations avec la communauté et des experts en montagne.

L’ OBNLorganisme à but non lucratif soumettra son plan au Resorts of the Canadian Rockies, le propriétaire du Mont-Sainte-Anne. Il espère le convaincre que les investissements proposés sont nécessaires à la revitalisation de la station.

Plus de détail à venir