Une canicule sur le Québec pour le retour du Canadien à Montréal

La fièvre des séries d'un sport hivernal a beau avoir gagné le Québec, c'est en gougounes et en sueur que les fans du Canadien de Montréal applaudiront les exploits de leurs favoris lorsqu'ils se produiront en sol québécois, dimanche soir.

Pour une rare fois dans la fascinante histoire du Canadien, des amateurs de hockey écouteront sans doute la partie dans le doux confort de leur piscine ou à l'air climatisé, alors que des températures caniculaires seront ressenties par une majorité de Québécois.

Les rares chanceux qui assisteront au prochain match seront sans doute plus confortables à l'intérieur qu'à l'extérieur du Centre Bell. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Digne des Panthers de la Floride

Le mercure devrait facilement franchir la barre des 30°C à l'extérieur du Centre Bell lors la mise en jeu initiale dimanche, sur le coup de 18 h. Même phénomène le lendemain et mardi avec des 33°C prévus sur la métropole, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Selon la croyance populaire, trois journées consécutives avec un mercure qui fracasse la barrière des 30°C sont les ingrédients nécessaires à la proclamation d'une canicule, la première de l'année au Québec.

C'est une vague de chaleur, très certainement, qui va débuter dimanche surtout pour le sud-ouest du Québec et ça va s'étendre vers le centre du Québec au courant de la semaine [prochaine] , explique Steve Boily, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

Les températures vont monter bien au-dessus des 30°C et ça va avoisiner les 40 avec le facteur humidex. Une citation de :Steve Boily, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada

Le soleil sera aussi omniprésent sur Québec. Photo : Radio-Canada

Chaleur accablante à Québec aussi

Au pays des irréductibles nostalgiques des Nordiques, les journées de lundi et mardi seront davantage suffocantes. Après un 28°C dimanche, des températures de 31°C et 32°C sont prévues lundi et mardi à Québec.

Au lac Saint-Jean aussi, il fera très chaud, aussi dans la vallée du Saint-Laurent, mais c'est plus dans la partie sud de la province pour cette fois-ci , prédit l'expert.

Une vague de chaleur accablante au début juin n'est pas rare au Québec. L'an dernier, une première canicule avait eu lieu dès le mois de mai, ce qui avait compliqué le combat des CHSLD contre la COVID-19.

On s'approche du solstice d'été. L'été météorologique commence le 1er juin. Ça veut dire que le soleil frappe fort , précise Steve Boily.

La clé : s'hydrater

Le météorologue invite à la prudence et de bien s'hydrater, surtout chez les personnes vulnérables. Une douche, une serviette mouillée peuvent aussi aider , ajoute le spécialiste.

Les travailleurs à l'extérieur devront aussi être prudents au début de la semaine prochaine. Une citation de :Steve Boily, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada

Une personne se rafraîchit dans une fontaine de jets d'eau Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Chaleur la nuit et le sommeil

Le mercure ne devrait pas non plus trop descendre la nuit, ce qui pourrait rendre le sommeil difficile pour ceux qui n'ont pas climatiseur.

Des études démontrent que le corps récupère beaucoup moins pour les gens qui dorment dans des endroits moins climatisés. Une accumulation de trois nuits chaudes peut incommoder , souligne M. Boily.

Il vaut peut-être mieux en enlever une couche pour éviter de passer une mauvaise nuit. Photo : iStock

À lire aussi : Adapter son corps à la chaleur

Vers un record?

À défaut de fracasser des records sur la patinoire ces dernières années, Montréal pourrait néanmoins établir de nouvelles marques en météorologie.

Le record pour un 5 juin est de 30,6°C et date de 1967. Il devrait donc être facilement dépassé. Le 6 juin, jamais le mercure n'a affiché aussi que 30,8°C à Montréal. C'était en 2005.

Du côté de Québec, les records de 28,4°C, le 6 juin, et de 29,3°C, le 7 juin, sont aussi sérieusement menacés.

Des records devraient tomber cette semaine. Photo : iStock / Marc Bruxelle

Chaleur en juin

Advenant le cas où le Canadien poursuivrait son chemin en séries, tout indique que les journées piscine-BBQ-hockey feront partie du quotidien des Québécois en juin.

Certainement que les prochaines semaines, on devrait être au-dessus des normales. Nos indications parlent d'un ou deux degrés facilement au-dessus des normales. On espère de la pluie, car c'est très sec, surtout dans le sud du Québec , souligne Steve Boily.

Mais pas trop de pluie non plus, car cette chaleur pourrait provoquer des orages violents sur le sud du Québec.