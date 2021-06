Québec injecte 25,8 M$ pour lutter contre la violence conjugale chez les Autochtones

Nous prenons très au sérieux la lutte contre la violence conjugale , a d’abord lancé la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Les projets annoncés ont été pensés après avoir consulté les milieux autochtones pour savoir quelles seraient pour elles et eux les mesures, les actions qui devraient être faites en priorités , a-t-elle ajouté.

Le montant sera divisé en trois projets principaux. Tout d’abord, 10 millions de dollars iront au développement des ressources d’hébergement pour les victimes de violence conjugale au Nunavik. Quatre installations offriront des services aux femmes de la région : une nouvelle maison d’hébergement d’urgence, deux maisons de la famille qui offriront un soutien selon les valeurs inuit et une maison de deuxième étape pour des services à plus long terme pour les femmes qui ont quitté une situation de violence.

Ce sont les communautés inuit et les responsables locaux qui détermineront les paramètres du projet, comme les villages où seront implantées les maisons, la ventilation du budget et les fonctionnalités selon la réalité locale , a expliqué le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Besoin d'aide? SOS violence conjugale Par téléphone : 1 800 363-9010

Internet : sosviolenceconjugale.ca  (Nouvelle fenêtre) 

De plus, 6 millions de dollars seront réservés au développement de services de proximité adaptés culturellement pour la guérison des hommes et des femmes autochtones vivant des situations de violence conjugale ainsi qu’à leur entourage.

C’est important de le faire de manière inclusive parce que c'est une problématique qui concerne tout le monde , assure la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

La réalité autochtone demande qu’on accorde une grande importance à la sensibilisation, à la prévention, particulièrement auprès des hommes et des garçons. [...] Pour briser le cycle, il faut impliquer tout le monde, tant les hommes que les femmes et leurs enfants. Une citation de :Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine

Enfin, 9,8 millions de dollars iront aux 22 corps policiers autochtones. Ils serviront à financer des projets directement au sein des corps de police afin d'affecter des ressources à la violence conjugale, mais aussi afin d'avoir des ressources partagées, soit des personnes qui pourront soutenir les policiers autochtones en matière, par exemple, juridique, de la gestion de projets, de l’accompagnement sur le terrain ou des services aux communautés.

J’ai vraiment espoir qu’avec cette annonce aujourd’hui on va lutter contre le fléau parce que, malheureusement, les femmes et filles autochtones sont surreprésentées dans ces drames , a conclu Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones.

Des 11 femmes victimes de féminicides qui se sont produits au Québec depuis le début de l’année 2021, 2 sont des femmes autochtones.