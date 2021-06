La radio d'ICI Estrie est numéro un à Sherbrooke

De plus, les émissions Par ici l'info et Vivement le retour ont connu des bonds fulgurants. La matinale, menée par Renée Dumais-Beaudoin, atteint des records, et se place loin devant son plus proche compétiteur.

Tout le succès revient au travail acharné de tous les membres de l'équipe de Par ici l'info, souligne l'animatrice, Renée Dumais-Beaudoin. La pandémie a été un défi pour tout le monde, et ça n'aura pas été différent pour nous, ce qui rend les chiffres d'aujourd'hui encore plus significatifs.

Nous sommes là pour répondre aux préoccupations des auditeurs, on entre dans leur cuisine bien de bonne heure, et ils nous accueillent les bras ouverts. Quelle chance on a! Un grand merci à chacun d'entre eux. Une citation de :Renée Dumais-Beaudoin, animatrice de Par ici l'info

Quant à l'émission de l'après-midi, Vivement le retour, poursuit son ascension avec d'excellents résultats, ce qui place l'émission pilotée par Mathieu Beaumont en troisième place sur le marché estrien.

Je suis très heureux de savoir que les auditeurs sont au rendez-vous, mentionne l'animateur. Je suis surtout heureux pour cette équipe hyper talentueuse qui travaille d'arrache-pied, chaque jour.

Proposer une nouvelle émission, produite en télétravail, dans un contexte comme celui que l'on connaît, ca demande beaucoup de résilience de tout le monde. Je suis très fier de cela. Une citation de :Mathieu Beaumont, animateur de Vivement le retour